Papryka, którą obecnie widzimy w sklepach, jest sprowadzana ze słonecznej Turcji albo Hiszpanii. Z darmowym słońcem nigdy nie wygramy. Papryka jest warzywem ciepłolubnym - przyznaje plantator papryki i wiceprezes Zrzeszenia Producentów Papryki RP Paweł Myziak.

Jesteśmy na etapie braku produktów w całej Europie. To było do przewidzenia jesienią. Dzisiaj jesteśmy w momencie, w którym przewidywania osób z branży niestety się sprawdzają. Mamy mniejszą podaż pomidorów, ogórków czy papryki niż w poprzednich latach. Produkcja przeniosła się do krajów, które mogą produkować warzywa z mniejszym wydatkiem energetycznym. Widać, jak delikatne są te mechanizmy: wystarczy niewielki problem i to skutkuje dwu, trzy-krotnym, wzrostem cen w porównaniu do 2022 roku, który też nie był rokiem łatwym, był to rok popandemiczny - tłumaczy w rozmowie z RMF FM Paweł Myziak.

Papryka jest tak droga, ponieważ jest jej mało / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Egzotyczni pracownicy poszukiwani

Dobra informacja jest taka, że ceny powinny się zatrzymać na obecnym pułapie, a to, co teraz obserwujemy w sklepach to prawdopodobnie szczyt cenowy warzyw.

Plantatorzy papryki rozpoczynają przygotowania do sezonu upraw. Dzisiaj już siejemy paprykę, zawsze jest tak, że przychodzi polski sezon i cen spada. Ceny papryki mogą spaść nawet dwukrotnie w porównaniu do obecnej sytuacji, może do poziomu 12-13-14 złotych za kilogram. Jeśli tak by się nie wydarzyło, konsument nie będzie mógł pozwolić sobie na zakup. Producenci warzyw już widzą, że popyt zmniejszył się i zainteresowanie warzywami jest mniejsze niż zwykle o tej porze roku. To konsekwencja wysokich cen - dodaje Paweł Myziak.

Polską papryką będziemy cieszyć się już w maju / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Prace na plantacjach i w sadach już widać. Zaczynamy wysadzanie sałaty lodowej, botwinki, rzodkiewki. Polscy konsumenci mogą się spodziewać tych warzyw od około 10 kwietnia, wszystko zależy od pogody - opisuje. Pierwszą czerwoną paprykę z Polski w sklepach zobaczymy - jak przewidują sadownicy - za ponad dwa miesiące, w maju.

Jednocześnie polscy sadownicy i plantatorzy szukają pracowników w tak dalekich krajach jak Uzbekistan, Kazachstan, Pakistan czy nawet Bangladesz. W sadach i na plantacjach brakuje rąk do pracy. Powodem cały czas jest ubiegłoroczny wyjazd z Polski wielu mężczyzn z Ukrainy.

Mimo że pracowników z Azji w polskim ogrodnictwie i sadownictwie jest coraz więcej, według plantatorów nie rozwiążą problemu. Pierwsi chętni do zbioru truskawek mogą być potrzebni już pod koniec marca. Jeśli uda się ich znaleźć, warzyw i owoców będzie więcej, a to zwiększy szanse na niższe ceny polskich truskawek, papryki czy ogórków.