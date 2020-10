Rekord cenowy w Paryżu! Aż 134 tysiące euro trzeba zapłacić za garsonierę o powierzchni… zaledwie 6,5 metra kwadratowego w centrum francuskiej stolicy.

Screen strony firmy „Ceintury 21” (www.century21.fr) handlującej nieruchomościami z tym ogłoszeniem /

Ofertę opublikowała w internecie francuska filia dużej amerykanskiej firmy handlujących nieruchomościami, która zapewnia, że chodzi o rzadka okazje. Z okna tej malej kawalerki roztacza się bowiem piękny widok na Paryż, w tym na Wieże Eiffela i katedrę Notre Dame.

Właściciel ostrzega jednak, że nie ma tam miejsca na standardową toaletę ze spłuczka.

ZOBACZ ZDJECIA ASTRONOMICZNIE DROGIEJ PARYSKIEJ GARSONIERY.



Ten niezależny pokój na szóstym piętrze (winda jeździ tylko do piątego piętra), w którym kiedyś mieszkała sprzątaczka, zatrudniana przez bogatych sąsiadów, jest też według obecnego prawodawstwa za mały, by można go było wynająć. Jego sprzedaż jest natomiast całkowicie legalna - nawet za tak astronomiczna sumę.

Specjaliści podkreślają, że chodzi o rekord cenowy dotyczący tak małego lokalu mieszkalnego. Zdarzały się już jednak w Paryżu wyższe ceny za metr kwadratowy.

W przypadku tej garsoniery właściciel żąda za metr kwadratowy ok. 20 600 euro. W najbogatszych dzielnicach Paryża - w przypadku luksusowych apartamentów - cena metra kwadratowego przekracza często 50000 euro.