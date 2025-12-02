Grecja została uznana za najlepszy kraj do życia na emeryturze według najnowszego, prestiżowego rankingu International Living’s Annual Global Retirement Index na 2026 rok. To właśnie ten słoneczny kraj południowej Europy, znany z tysięcy malowniczych wysp, wyprzedził dotychczasowych liderów takich jak Portugalia czy Hiszpania. Decyzja o przeprowadzce na emeryturę za granicę to poważny krok, wymagający dokładnych analiz – a Grecja, jak podkreślają eksperci, spełnia dziś oczekiwania coraz większej liczby seniorów.

Grecja została uznana za najlepszy kraj do życia na emeryturze (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Grecja została uznana za najlepszy kraj do życia na emeryturze według rankingu International Living’s Annual Global Retirement Index na 2026 rok.

Kraj wyprzedził dotychczasowych liderów takich jak Portugalia i Hiszpania.

Główne atuty Grecji to przystępne koszty życia, otwartość na obcokrajowców oraz łatwo dostępne opcje rezydencji.

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na rmf24.pl .

Nowy lider w Europie

Jak zauważa Jennifer Stevens, redaktor naczelna International Living, Grecja zyskała na popularności dzięki przystępnym kosztom życia, otwartości na obcokrajowców oraz łatwo dostępnym opcjom rezydencji. W ostatnich latach wzrost cen i zmiany wizowe w Portugalii i Hiszpanii sprawiły, że wielu emerytów zaczęło szukać alternatyw. Grecja oferuje nie tylko piękne krajobrazy i śródziemnomorski klimat, ale także atrakcyjny program złotych wiz, umożliwiający uzyskanie prawa pobytu po zakupie nieruchomości o wartości minimum 250 tys. euro.

Wysoka jakość opieki zdrowotnej, korzystne ceny nieruchomości oraz przyjazna atmosfera to główne atuty, które doceniają nowi mieszkańcy Grecji.

Kto jeszcze w rankingu?

Na kolejnych miejscach znalazły się:

Panama,

Kostaryka,

Portugalia,

Meksyk,

Włochy,

Francja,

Hiszpania,

Tajlandia

Malezja.

Każdy z tych krajów ma inne zalety - Panama kusi atrakcyjnym programem dla emerytów i niskimi kosztami leczenia, Kostaryka zachwyca przyrodą i dbałością o środowisko, a Portugalia i Hiszpania oferują wysoką jakość życia oraz łatwy dostęp do opieki zdrowotnej.

Włochy i Francja przyciągają kulturą, kuchnią i klimatem, a także wysokimi ocenami w kategorii opieki zdrowotnej. Meksyk z kolei jest domem dla największej społeczności amerykańskich i kanadyjskich emerytów na świecie, oferując nowoczesną infrastrukturę i niskie koszty życia. Tajlandia i Malezja to propozycje dla tych, którzy szukają egzotyki, przystępnych cen i ciepłego klimatu przez cały rok.

Coraz więcej osób decyduje się na emeryturę za granicą

Jak wynika z danych, ludzie żyją dziś średnio o 20 lat dłużej niż w 1950 roku, a coraz więcej osób decyduje się spędzić jesień życia poza ojczyzną. Kluczowe kryteria wyboru to nie tylko klimat czy ceny, ale także jakość opieki zdrowotnej, dostępność wiz, infrastruktura i łatwość integracji z lokalną społecznością.