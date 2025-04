Jak to się w ogóle stało, że naukowcom udało się stworzyć szczenięta przypominające wymarłego wilka strasznego? Inżynierowie z Colossal Biosciences dowiedzieli się o specyficznych cechach wilków strasznych, badając pozostawione w skamieniałościach starożytne DNA. Naukowcy przeanalizowali DNA wilków strasznych z zęba sprzed 13 tys. lat i fragmentów czaszki sprzed 72 tys. lat, które znaleziono na terenie Ameryki.

Następnie pobrali komórki krwi od żywego wilka szarego, zmodyfikowali je genetycznie w 20 miejscach, po czym przenieśli materiał genetyczny do komórki jajowej psa domowego. Gotowe zarodki przeniesiono następnie do matek zastępczych (również psów domowych), które po 62 dniach urodziły genetycznie zmodyfikowane szczenięta - pisze agencja Associated Press.