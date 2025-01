Dzisiaj świętujemy Światowy Dzień Pizzy! Włoski specjał, który ma swoich fanów na całym świecie, jest niesamowicie popularny również w Polsce. Europejski mistrz i światowy wicemistrz jej produkcji Wojciech Madyś zdradził w Radiu RMF24 tajniki przyrządzania smakowitej wersji tego dania w domowych warunkach. "Myślę, że w obecnych czasach wszystkie te składniki dostaniemy bez problemu w każdym sklepie" – mówił szef kuchni w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim.

Włoski specjał ma swoich fanów na całym świecie / Jomapace / Shutterstock

Wbrew pozorom, pizza może się nadawać na każdy posiłek dnia - nawet na śniadanie. Można przygotować sobie tzw. focaccię, po prostu z ciasta na pizzę i z polskimi wędlinami, serami albo po prostu z polskim dżemem. Można śmiało sobie zaserwować - zaproponował Madyś.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Światowy Dzień Pizzy. Mistrz zdradza, jak przygotować idealne ciasto

Eksperymentowanie z dodatkami jest wręcz zalecane. Myślę, że nie powinno się stawiać sobie granic. Oczywiście szanując tradycję i rozumiejąc, że ta prawdziwa pizza neapolitańskiej jest stricte pizzą Margheritą, Marinarą, gdzie sos, pomidory San Marzano tworzą serce, jest mozzarella Fior di Latte lub di Bufala - podkreślił szef kuchni włoskiej.



Instagram Rolka

Jak przygotować idealne ciasto?

W podstawowej wersji podstawowej ciasto na pizzę neapolitańską składa się po prostu z wody, soli, mąki i odrobiny drożdży. Nic więcej, nic mniej - jest to bardzo proste połączenie - wyjaśnił mistrz Europy.

Jeżeli chodzi o mąkę, to oczywiście tutaj sugerowane są mąki włoskie typu 00. Jeżeli chodzi o drożdże, tak naprawdę przede wszystkim powinniśmy używać drożdży świeżych, piekarskich. Sól morska będzie wskazana. No i woda po prostu najlepiej jak będzie przefiltrowana, chłodna i tyle - powiedział autor bloga Pizzastycznie.

Sam proces przygotowania, nie powinien być skomplikowany / Arina P Habich / Shutterstock

Sam proces przygotowania, nie powinien być skomplikowany. Wystarczy przygotować litr wody, około 1,7 kg mąki, 2 g drożdży i około 50 g soli. Tak naprawdę zmieszanie tych składników po odpowiednim wyrobieniu, podzieleniu na porcje pozwoli nam przygotować około dziewięciu pizz - wyjaśniał szef kuchni.

Warto przy tym uwzględnić również czas, by ciasto odpoczęło i zaszły w nim pożądane procesy. W oryginalnym przepisie jest tak, że minimalny czas leżakowania ciasta to jest 8 godzin. Maksymalny czas to jest 24 godziny, więc bardzo często w pizzeriach dostajemy ciasto właśnie 24-godzinne, więc jest to prosty przepis - mówił ekspert, zaznaczając przy tym, że gotowe ciasto należy wałkować ręcznie, a nie za pomocą wałka.

Madyś również wytłumaczył, że robiąc pizzę w ten sposób, powinniśmy uzyskać lekkostrawne ciasto, przy czym trzeba pamiętać o kaloryczności dania. Same pomidory i ser mozarella, już za dużo tych kalorii nie mają, więc myślę taka klasyczna Margherita to ma około siedmiuset kalorii. Jak ktoś ma dietę 2 tysiące kalorii, to może sobie pozwolić na trzy takie pizze - powiedział wicemistrz świata.



Pizza pizzy nie równa

Chociaż istnieje jeden przepis na pizzę neapolitańską, to rodzajów samej pizzy jest więcej. Jest pizza rzymska, pizza amerykańska. Pizze są na grubym cieście, cienkim, rzymska w formie okrągłej, rzymska w formie grubej na kawałki dzielona - wymieniał Madyś.

Przepisów właściwie jest bardzo dużo, ale pierwsze zapiski były lata, lata temu. To faktycznie jest ten (przepis - przyp. red.) od pizzy neapolitańskiej i on jest właściwie jeden, a potem my w jakiś sposób zmieniamy, dodajemy coś od siebie, uzupełniamy, tworzymy własne przepisy - tłumaczył szef kuchni.

Opracowanie: Natasza Pankratjew