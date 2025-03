Ola Filipek i Wojciech Kucina zatańczą w kolejnym odcinku "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Nasza dziennikarka w piątym odcinku tanecznego show w stylu disco zaprezentowała gorące tango do hitu "I Will Survive" Glorii Gaynor. Za swój występ zdobyła 27 punktów.