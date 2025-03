Ochłodzenie, zachmurzenie, mgły - to wszystko czeka nas w pogodzie nachodzących dniach. Synoptyczka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha poinformowała w sobotę, że w górach może spaść śnieg.

/ Shutterstock

Przed nami przymrozki i śnieżne niespodzianki

W nocy z soboty na niedzielę wystąpi większe zachmurzenie, zwłaszcza na północnym zachodzie, z powodu przemieszczających się frontów atmosferycznych - poinformowała synoptyczka IMGW.

Prognozuje się temperaturę od 1 do 6 st. C. Na Podlasiu i w niektórych rejonach Warmii i Mazur wystąpią przymrozki.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami w nocy.

/ IMGW / Materiały prasowe

Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie lokalnie porywisty, z kierunków zmiennych.

W niedzielę w Polsce zachmurzenie duże z lokalnymi przejaśnieniami; zachmurzenie będzie rosło z biegiem dnia.

W wielu miejscach prognozowany jest deszcz, zwłaszcza na południu kraju, gdzie w górach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg.

Temperatura wyniesie ok. 8 st. C. nad morzem, 13 st. C. w centrum, 17 st. C. na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu silniejszy. Wiatr z kierunków południowych i zachodnich. Nad morzem porywy do 55 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże, w całym kraju będzie padał deszcz. W górach możliwy śnieg, gdzie może go spaść do 5 cm - powiedziała Pacocha.

Najwięcej deszczu prognozuje się na Lubelszczyźnie i na wschodzie kraju. Lokalnie wystąpią mgły ograniczające widoczność do 300 m. Temperatura od 1 do 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodnim wybrzeżu porywisty, z kierunków zmiennych.