Gwiazdy, korporacje, wytwórnie muzyczne i sportowcy na całym świecie włączyli się w akcję "Blackout Tuesday". W jej ramach we wtorek 2 czerwca nie będą publikować treści, jak robią to na co dzień w swoich mediach społecznościowych. Na profilach znanych i lubianych w internecie pojawiają się czarne kwadraty.

