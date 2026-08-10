Wygodna alternatywa dla laptopa – TOP 5 tabletów dla uczniów

RMF24

Nowoczesna edukacja wymaga narzędzi, które łączą lekkość z ogromną wszechstronnością. Mobilne urządzenia dotykowe stają się dziś dla uczniów pełnoprawną alternatywą dla ciężkich komputerów, ułatwiając naukę w każdym miejscu. Wybierz tablet dostosowany do Twoich potrzeb!

iPad 11 2025

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+ Procesor Apple A16 Bionic oferuje gigantyczną moc obliczeniową

+ Ekran Liquid Retina o wysokiej rozdzielczości gwarantuje niesamowitą ostrość tekstu

+ Ekosystem iPadOS 18 zapewnia intuicyjną współpracę z innymi urządzeniami

Ten nowoczesny sprzęt w srebrnej odsłonie to synonim niezawodności i płynności działania, który rewolucjonizuje codzienne przygotowania do lekcji. Wyposażony w wydajne podzespoły, bez trudu radzi sobie z zaawansowanymi programami do nauki języków obcych oraz obróbki prostych materiałów wideo na szkolne projekty. Przedni aparat o szerokim kącie widzenia wspiera inteligentne pozycjonowanie w centrum kadru, co gwarantuje doskonałą widoczność ucznia podczas lekcji zdalnych i korepetycji online. Nowoczesny port USB-C pozwala na bezproblemowe podłączanie zewnętrznych pamięci oraz dodatkowych akcesoriów. Szybki moduł łączności bezprzewodowej dba o stabilne pobieranie cyfrowych podręczników bezpośrednio z chmury.

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LENOVO IdeaTab (ZAFR0378PL)

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+ Rysik w zestawie umożliwia precyzyjne pisanie odręczne

+ Podczwórna konfiguracja głośników z Dolby Atmos generuje przestrzenny dźwięk

+ Pojemna pamięć wewnętrzna 256 GB mieści setki podręczników oraz aplikacji

Ta wielozadaniowa jednostka z systemem Android stanowi idealną odpowiedź na potrzeby uczniów poszukujących kompletnego środowiska do nauki i twórczości od razu po wyjęciu z pudełka. Szara, metalowa obudowa wyróżnia się eleganckim, matowym wykończeniem odpornym na zarysowania, co gwarantuje nienaganny wygląd sprzętu przez długie lata szkolnej edukacji. Wyświetlacz o przekątnej 11 cali oferuje duży obszar roboczy, co pozwala na wygodną pracę w trybie podzielonego ekranu, na przykład przy jednoczesnym oglądaniu wykładu i pisaniu streszczenia.

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SAMSUNG Galaxy Tab A11

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+ Możliwość rozszerzenia pamięci za pomocą microSD do 2 TB

+ Pojemna bateria 5100 mAh

+ Technologia szybkiego ładowania baterii skraca czas spędzony przy gniazdku

Kompaktowy i niezwykle wyważony model od południowokoreańskiego producenta to świetna propozycja dla młodszych uczniów, którzy potrzebują trwałego i intuicyjnego asystenta do codziennych zadań domowych. Ekran o optymalnej przekonującej wielkości niespełna 11 cali generuje bardzo jasny obraz o wysokim kontraście, przez co prezentacje i szkolne grafiki są czytelne nawet w mocno doświetlonych pomieszczeniach klasy. Cienka sylwetka urządzenia ułatwia pewny chwyt mniejszymi dłońmi, zapobiegając przypadkowym upadkom podczas przerw między lekcjami. Integracja z ekosystemem Galaxy umożliwia wygodne odbieranie wiadomości i powiadomień bezpośrednio na ekranie urządzenia, co pozwala skupić się na jednym zadaniu bez sięgania po telefon komórkowy.

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XIAOMI Redmi Pad 2

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+ Ekran 90 Hz wygładza ruch animacji dla płynnego i komfortowego przewijania stron

+ Pojemny akumulator 9000 mAh dostarcza energię na kilkanaście godzin pracy

+ Czterogłośnikowy system audio zapewnia czysty i donośny dźwięk stereo

Ten model Xiaomi Redmi Pad 2 został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy oczekują dużej przestrzeni roboczej, płynnego działania i komfortu podczas nauki oraz codziennej rozrywki. Wyświetlacz o przekątnej 11 cali zapewnia wygodne warunki do przeglądania materiałów edukacyjnych, oglądania filmów czy korzystania z wielu aplikacji jednocześnie. Dzięki połączeniu 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej tablet sprawnie radzi sobie z wielozadaniowością, umożliwiając płynną pracę bez zbędnych spowolnień. Smukła konstrukcja i nowoczesne wzornictwo sprawiają, że urządzenie dobrze sprawdza się zarówno w domu, jak i w podróży, oferując uczniom wygodne narzędzie do nauki, rozwijania zainteresowań i codziennej komunikacji.

Czas na nowy tablet do nauki!

HUAWEI MatePad 11.5 2025 PaperMatte Edition

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+ Matowa powłoka ekranu PaperMatte redukuje refleksy świetlne

+ Magnetyczna klawiatura i rysik w zestawie zamieniają urządzenie w lekki laptop

+ Zaawansowany układ antenowy Wi-Fi poprawia stabilność sygnału dla nieprzerwanej transmisji

Huawei MatePad 11.5 (2025) PaperMatte Edition w fioletowej wersji to tablet stworzony z myślą o wygodnej nauce, kreatywnej pracy i codziennym notowaniu. Zastosowany ekran PaperMatte ogranicza odblaski i zapewnia bardziej komfortowe warunki podczas czytania, pisania oraz przeglądania materiałów edukacyjnych nawet w jasnym otoczeniu. Dołączony rysik pozwala wygodnie tworzyć odręczne notatki, szkice i oznaczenia w dokumentach, dzięki czemu tablet może z powodzeniem zastąpić tradycyjny zeszyt. Dodatkowym atutem jest klawiatura znajdująca się w zestawie, która umożliwia szybkie przekształcenie urządzenia w praktyczne narzędzie do pisania wypracowań, przygotowywania prezentacji i realizowania szkolnych projektów.

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