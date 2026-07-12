To miasto zostało ogłoszone najszczęśliwszym na świecie. Polacy będą dumni z 5. miejsca

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Brytyjskie Bath oficjalnie zostało uznane za najszczęśliwsze miasto świata w prestiżowym rankingu magazynu „Time Out”. Historyczne uzdrowisko zdeklasowało konkurencję, ale powody do świętowania mamy również w Polsce. W ścisłej światowej czołówce, tuż za takimi metropoliami jak Panama czy Guadalajara, znalazł się Kraków.

Sukces Bath: co decyduje o szczęściu mieszkańców?

Bath, znane z imponujących rzymskich łaźni, architektury georgiańskiej i malowniczych krajobrazów, od lat przyciąga turystów z całego świata. Jak się okazuje, nie tylko odwiedzający doceniają jego wyjątkowy charakter – mieszkańcy miasta wyrażają niezwykle wysokie zadowolenie z życia w tej lokalizacji.

Aż 93 procent ankietowanych mieszkańców Bath zadeklarowało, że codzienne życie w tym mieście sprawia im szczęście. Niemal równie wielu, bo 92 procent, przyznało, że czują się tu lepiej niż w innych miejscach, w których mieli okazję mieszkać lub które odwiedzili. Szczególnie wyróżnia się poczucie wspólnoty – 83 procent respondentów uważa, że w Bath bardzo łatwo nawiązać nowe relacje i przyjaźnie. Wysoko oceniany jest również dostęp do terenów zielonych, co sprawia, że mieszkańcy mogą cieszyć się relaksem na łonie natury niemal na wyciągnięcie ręki.

Panama i Guadalajara w ścisłej czołówce

Drugie miejsce w światowym rankingu przypadło stolicy Panamy. Również tutaj 93 procent respondentów wyraziło przekonanie, że życie w tym mieście przynosi im szczęście. 86 procent ankietowanych czerpie radość z codziennych doświadczeń, a 87 procent potwierdza, że w Panamie łatwo nawiązać nowe znajomości. Mieszkańcy podkreślają poczucie wspólnoty, które jest jednym z fundamentów dobrego samopoczucia i wysokiej jakości życia.

Na trzecim miejscu uplasowała się meksykańska Guadalajara, która uzyskała imponujący wskaźnik zadowolenia na poziomie 83 procent. Miasto słynie z bogatej kultury, dynamicznej sceny kulinarnej oraz wyjątkowego poczucia wspólnoty, które docenia aż 80 procent respondentów. Guadalajara jest chwalona za otwartość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich.

Medellin i Kraków wśród liderów

Tuż za podium, na czwartej pozycji, znalazło się kolumbijskie Medellin. Miasto niezmiennie zdobywa uznanie za innowacyjne podejście do rozwoju, a także za atmosferę sprzyjającą szczęśliwemu życiu.

Pierwszą piątkę zamyka Kraków, który zdobył wysokie noty dzięki bogatej ofercie kulturalnej i znakomicie rozwijającej się scenie kulinarnej. Mieszkańcy podkreślają, że w Krakowie nie brakuje wydarzeń artystycznych, festiwali i miejsc, w których można miło spędzić czas z przyjaciółmi czy rodziną.

Co wpływa na szczęście w mieście?

Autorzy rankingu zwracają uwagę, że na poczucie szczęścia mieszkańców wpływa wiele czynników. Kluczowe znaczenie mają nie tylko dostęp do zieleni, możliwości rekreacyjne czy oferta kulturalna, ale także relacje międzyludzkie i poczucie wspólnoty. Wysoki poziom zadowolenia z życia w miastach, które znalazły się w czołówce zestawienia, pokazuje, że szczęście to nie tylko kwestia infrastruktury czy warunków materialnych, ale także atmosfery, otwartości i możliwości nawiązywania wartościowych relacji. Bath, jako tegoroczny lider, stanowi inspirację dla innych miast, które chcą dążyć do zapewnienia swoim mieszkańcom jak najlepszych warunków do życia.