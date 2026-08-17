Te urządzenia mogą spalić dom. Odłącz je, zanim wyjdziesz

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Wyłączanie urządzeń z prądu przed wyjściem z domu na dłuższy czas to bardzo prosty nawyk, który może uratować nasz dobytek. Pozostawienie niektórych sprzętów podłączonych do gniazdka może grozić nawet pożarem. Sprawdź, co warto odłączyć od sieci, aby chronić siebie i swoich bliskich.

Zagrożenie pożarem w domu: Te sprzęty warto odłączyć od prądu

Dom to miejsce, w którym chcemy czuć się bezpiecznie. Czyha na nas jednak rutyna, która bywa bardzo zgubna. Na co dzień większość z nas stacjonarne sprzęty elektryczne wyłącza z reguły przyciskiem, pozostawiając je podłączone do prądu. Tymczasem w takiej sytuacji mogą one nadal pobierać prąd i stanowić źródło zagrożenia.

Wiele domowych tragedii rozpoczyna się w kuchni, a głównymi winowajcami bywają sprzęty, które wielu z nas ma w domach i mieszkaniach. Co warto więc odłączać przed dłuższą nieobecnością?

Szczególną uwagę warto zwrócić na elektryczne ekspresy do kawy. Urządzenia te mają zamontowany element grzewczy, potrafi magazynować ciepło. Jeśli pozostawimy takie urządzenie bez żadnego nadzoru, w pechowych sytuacjach może dojść do jego silnego przegrzania oraz groźnego w skutkach zwarcia.

Źródło zagrożenia drzemie też w tosterach i czajnikach elektrycznych. Tym razem to okruchy z pieczywa czy resztki wody mogą wywołać niebezpieczne zwarcie instalacji. Co gorsza, może się to stać nawet wtedy, gdy sprzęt nie pracuje i wydaje nam się całkowicie wyłączony.

Przed wyjściem z domu – bez względu, czy tylko na chwilę, czy na dłużej – kategorycznie należy wyłączyć z prądu żelazko. To urządzenie pozostawione w kontakcie jest jednym z najgroźniejszych potencjalnych źródeł pożaru.

Wyłączanie urządzeń z prądu to tylko kilka chwil, które mogą uratować nasz dobytek, a niekiedy nawet i życie.

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„Zużycie fantomowe” prądu. Zadbaj o kable i gniazdka

Warto pamiętać, że niektóre sprzęty pozostawione w tzw. trybie czuwania bez przerwy pobierają energię z sieci. Zjawisko to określane jest jako „zużycie fantomowe”. Ten tak zwany „cichy złodziej” energii ma jednak poważne konsekwencje. To nie tylko niepotrzebnie wyższe rachunki za prąd, ale przede wszystkim znaczące ryzyko przegrzania się kabli i wewnętrznych elementów elektroniki.

W takich sytuacjach wystarczy jedna niewielka iskra, aby w mgnieniu oka doszło do niebezpiecznej sytuacji, a być może nawet i życiowej tragedii.

Jak zatem zadbać o bezpieczeństwo? Warto regularnie i dokładnie sprawdzać stan techniczny urządzeń elektrycznych, przewodów, a także gniazdek w naszych domach. Wszelkie zużyte lub uszkodzone elementy to większe ryzyko nieszczęśliwego zajścia.

Należy także unikać podłączania kilku energochłonnych urządzeń do jednego gniazdka. Takie przeciążenie domowej instalacji elektrycznej to niekiedy przyczyna groźnych sytuacji.

Kilka prostych nawyków nie tylko może ochronić dom, ale również przedłużyć żywotność samych sprzętów i pozwolić na oszczędność energii.