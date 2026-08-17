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Tragedia na wakacjach w Grecji. 17-latek rażony prądem pod prysznicem

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 17 sierpnia (11:31)

Tragedia w Grecji. 17-latek z Irlandii został śmiertelnie porażony prądem pod prysznicem na wyspie Kimolos. Służby badają stan techniczny budynku. Kontrowersje budzi fakt, że certyfikat sprawności instalacji elektrycznej podpisał w tym roku burmistrz wyspy, będący z zawodu elektrykiem.

Tragedia na wakacjach w Grecji. 17-latek rażony prądem pod prysznicem
Jedna z miejscowości na Kimolos na zdjęciu ilustracyjnym /Shutterstock
  • 17-letni chłopak zginął porażony prądem pod prysznicem podczas wakacji na greckiej wyspie Kimolos.
  • Rodzina znała dom, w którym doszło do tragedii, ponieważ regularnie tam spędzała wakacje.
  • Kontrowersje budzi fakt, że certyfikat bezpieczeństwa instalacji elektrycznej podpisał burmistrz, który jest elektrykiem.
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Tragiczny koniec wakacji na Kimolos

Do tragedii doszło 9 sierpnia w niewielkim, kamiennym domu na wyspie Kimolos, gdzie rodzina Alexa spędzała wakacje. To miejsce było im doskonale znane – matka chłopca pochodziła z tej wyspy, a rodzina regularnie odwiedzała ją latem, mieszkając zawsze w tym samym domu.

Śmiertelna pułapka pod prysznicem

Według ustaleń Alex brał prysznic, gdy doszło do nieszczęścia. Nastolatek sięgnął po słuchawkę od prysznica i niemal natychmiast upadł

Przerażona matka, która ruszyła synowi na pomoc, została „kopnięta” przez prąd. Dopiero po odłączeniu zasilania możliwe było udzielenie pomocy. Niestety, na ratunek było już za późno. 

Sekcja zwłok potwierdziła, że przyczyną śmierci 17-latka było porażenie prądem.

Kontrowersyjny certyfikat bezpieczeństwa

Grecka policja wszczęła dochodzenie i zleciła kontrolę stanu technicznego domu, w którym doszło do tragedii. 

Pikanterii sprawie dodaje fakt, że to sam burmistrz Kimolos, który na co dzień pracuje także jako elektryk, w 2024 roku podpisał certyfikat potwierdzający sprawność instalacji elektrycznej w feralnym domu.


Źródło: RMF24
Tagi: rażenie prądem
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