Tragedia na wakacjach w Grecji. 17-latek rażony prądem pod prysznicem

Tragiczny koniec wakacji na Kimolos
Do tragedii doszło 9 sierpnia w niewielkim, kamiennym domu na wyspie Kimolos, gdzie rodzina Alexa spędzała wakacje. To miejsce było im doskonale znane – matka chłopca pochodziła z tej wyspy, a rodzina regularnie odwiedzała ją latem, mieszkając zawsze w tym samym domu.
Śmiertelna pułapka pod prysznicem
Według ustaleń Alex brał prysznic, gdy doszło do nieszczęścia. Nastolatek sięgnął po słuchawkę od prysznica i niemal natychmiast upadł.
Przerażona matka, która ruszyła synowi na pomoc, została „kopnięta” przez prąd. Dopiero po odłączeniu zasilania możliwe było udzielenie pomocy. Niestety, na ratunek było już za późno.
Sekcja zwłok potwierdziła, że przyczyną śmierci 17-latka było porażenie prądem.
Kontrowersyjny certyfikat bezpieczeństwa
Grecka policja wszczęła dochodzenie i zleciła kontrolę stanu technicznego domu, w którym doszło do tragedii.
Pikanterii sprawie dodaje fakt, że to sam burmistrz Kimolos, który na co dzień pracuje także jako elektryk, w 2024 roku podpisał certyfikat potwierdzający sprawność instalacji elektrycznej w feralnym domu.