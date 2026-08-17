Tragedia na wakacjach w Grecji. 17-latek rażony prądem pod prysznicem

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Tragedia w Grecji. 17-latek z Irlandii został śmiertelnie porażony prądem pod prysznicem na wyspie Kimolos. Służby badają stan techniczny budynku. Kontrowersje budzi fakt, że certyfikat sprawności instalacji elektrycznej podpisał w tym roku burmistrz wyspy, będący z zawodu elektrykiem.

Jedna z miejscowości na Kimolos na zdjęciu ilustracyjnym

Jedna z miejscowości na Kimolos na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

Tragiczny koniec wakacji na Kimolos

Do tragedii doszło 9 sierpnia w niewielkim, kamiennym domu na wyspie Kimolos, gdzie rodzina Alexa spędzała wakacje. To miejsce było im doskonale znane – matka chłopca pochodziła z tej wyspy, a rodzina regularnie odwiedzała ją latem, mieszkając zawsze w tym samym domu.

Śmiertelna pułapka pod prysznicem

Według ustaleń Alex brał prysznic, gdy doszło do nieszczęścia. Nastolatek sięgnął po słuchawkę od prysznica i niemal natychmiast upadł.

Przerażona matka, która ruszyła synowi na pomoc, została „kopnięta” przez prąd. Dopiero po odłączeniu zasilania możliwe było udzielenie pomocy. Niestety, na ratunek było już za późno.

Sekcja zwłok potwierdziła, że przyczyną śmierci 17-latka było porażenie prądem.

Kontrowersyjny certyfikat bezpieczeństwa

Grecka policja wszczęła dochodzenie i zleciła kontrolę stanu technicznego domu, w którym doszło do tragedii.



Pikanterii sprawie dodaje fakt, że to sam burmistrz Kimolos, który na co dzień pracuje także jako elektryk, w 2024 roku podpisał certyfikat potwierdzający sprawność instalacji elektrycznej w feralnym domu.