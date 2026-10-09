Najpiękniejsze plaże na świecie. Zobacz, które miejsca podbiły serca podróżników

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Gdzie znaleźć najpiękniejszą plażę na świecie? Odpowiedź na to pytanie przynosi najnowszy ranking przygotowany na podstawie opinii tysięcy podróżników. W zestawieniu znalazły się zarówno egzotyczne zakątki Azji, jak i europejskie perełki oraz amerykańskie raje dla miłośników słońca i morskich kąpieli. Sprawdź, które miejsca zdobyły najwyższe noty i dlaczego warto je odwiedzić.

W zestawieniu znalazły się zarówno znane, jak i mniej oczywiste lokalizacje. W Europie dominują plaże greckie i hiszpańskie, w Azji królują Sri Lanka, Indonezja i Tajlandia, a w Amerykach – Hawaje, Meksyk i Brazylia. Każda z wyróżnionych plaż ma swój niepowtarzalny charakter i przyciąga różnorodnych turystów – od rodzin z dziećmi, przez miłośników sportów wodnych, po osoby szukające ciszy i kontaktu z naturą.

Europejskie perełki: Włoska Sperlonga na szczycie

Wśród europejskich plaż bezkonkurencyjna okazała się Sperlonga we Włoszech, zdobywając imponujący wynik 96,67 punktów. To malownicze miasteczko położone nad Morzem Tyrreńskim zachwyca nie tylko złocistym piaskiem, ale także krystalicznie czystą wodą i klimatyczną starówką.

Sperlonga od lat przyciąga zarówno Włochów, jak i turystów z całego świata, którzy cenią sobie połączenie relaksu na plaży z możliwością odkrywania lokalnej kuchni i historii. Wysokie miejsce w rankingu potwierdza, że włoska gościnność i niepowtarzalny klimat tego miejsca są doceniane przez podróżników.

Sperlonga, Włochy / Shutterstock

Oto top 10 najlepszych plaż w Europie:

Sperlonga, Włochy - 96.67 pkt, Blue Lagoon, Malta - 96.00 pkt, Patara Beach, Turcja - 95.00 pkt, Praia da Falésia, Portugalia - 94.70 pkt, Falassarna Beach, Grecja - 93.33 pkt, Playa de la Caleta, Hiszpania - 92.53 pkt, Zlatni Rat, Chorwacja - 91.67 pkt, Playa de Ses Illetes, Hiszpania - 91.11pkt, Porto Katsiki, Grecja - 90.00 pkt, Fig Tree Bay, Cypr - 89.7 pkt.

Azjatycki raj: Arugam Bay Beach na Sri Lance

Azjatyckim liderem została Arugam Bay Beach na Sri Lance, uzyskując aż 98,84 punktów – to najwyższy wynik w całym zestawieniu. Ta plaża to prawdziwy raj dla surferów i miłośników dzikiej przyrody. Szeroka, piaszczysta zatoka otoczona palmami i egzotyczną roślinnością przyciąga zarówno amatorów sportów wodnych, jak i tych, którzy szukają spokoju z dala od tłumów.

Arugam Bay słynie z doskonałych warunków do surfingu, ale również z niezwykłej atmosfery i przyjaznych mieszkańców. To miejsce, które zachwyca o każdej porze roku.

Arugam Bay Beach, Sri Lanka / Shutterstock

Oto top 10 najlepszych plaż w Azji:

Arugam Bay Beach, Sri Lanka - 98.84 pkt, Railay Beach, Tajlandia - 94.44 pkt, Coral Beach, Pangkor Island, Malezja - 93.33 pkt, Boracay, Filipiny - 93.01 pkt, Nusa Dua Beach, Indonezja - 92.93 pkt, Perhentian Islands, Terengganu, Malezja - 92.78 pkt, Pantai Padang Padang, Indonezja - 91.67 pkt, Langkawi Island, Kedah, Malezja - 88.67 pkt, Bentota Beach, Sri Lanka - 88.33 pkt, Ao Nang Beach, Tajlandia - 85.56 pkt.

Amerykańskie wybrzeża: Hanauma Bay na Hawajach

W Amerykach zwyciężyła Hanauma Bay na Hawajach, zdobywając 96,67 punktów. Ta słynna zatoka na wyspie Oʻahu to prawdziwa mekka dla miłośników snorkelingu i podwodnych przygód. Krystalicznie czysta woda, bogactwo raf koralowych i kolorowych ryb sprawiają, że Hanauma Bay jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc na Hawajach.

Rezerwat przyrody dba o zachowanie unikalnego ekosystemu, a turyści mogą podziwiać podwodny świat w komfortowych i bezpiecznych warunkach. To miejsce, które zachwyca nie tylko pięknem, ale także troską o środowisko.

Hanauma Bay, Hawaje, USA / Shutterstock

Oto top 10 najlepszych plaż w Amerykach: