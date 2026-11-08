Bajkowa osada dla milionerów zamieniła się w najbardziej upiorne miasto duchów [ZDJĘCIA]

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Miała być luksusowa enklawa rodem z bajek Disneya, a powstało jedno z najbardziej upiornych miejsc na świecie. W górach w Turcji, w okolicach miasta Munduru, stoją dziś setki identycznych, opuszczonych zamków. Miały tworzyć osadę dla milionerów, ale projekt za miliony dolarów upadł i pozostało tylko gigantyczne miasto duchów.

Wizjonerski plan dla milionerów: Jak miało wyglądać Burj Al Babas?

Burj Al Babas miał być wyjątkową inwestycją skierowaną do zamożnych nabywców, głównie z krajów Bliskiego Wschodu. Zgodnie z założeniami, w malowniczej, górskiej scenerii miały powstać aż 732 rezydencje stylizowane na średniowieczne zamki. Każdy z nich oferował trzy kondygnacje, gotycką architekturę, wieżyczki i balustrady, przywodzące na myśl bajkowe pałace z filmów animowanych. Inspiracją dla projektu były zabytki Stambułu, takie jak Wieża Galata czy Wieża Panny.

Nie była to jednak zwykła deweloperska inwestycja. Każdy z zamków miał dostęp do lokalnych źródeł termalnych, które miały zapewnić prywatne, luksusowe baseny w każdej posiadłości. Oprócz tego planowano budowę ogromnego kompleksu pod kopułą, w którym miały znaleźć się centrum handlowe, meczet, kino i tradycyjna łaźnia hammam. Osiedle miało być samowystarczalną enklawą, idealną do ucieczki przed letnimi upałami.

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Od marzeń do upadku: co poszło nie tak?

Pierwsze prace rozpoczęto w 2014 roku, a zakończenie inwestycji planowano w ciągu czterech lat. Początkowo wszystko wskazywało na sukces – połowa zamków została sprzedana jeszcze na długo przed zamknięciem budowy. Ceny rezydencji wahały się od 370 000 do 530 000 dolarów, co przy luksusowym charakterze inwestycji wydawało się atrakcyjną ofertą.

W Turcji miało powstać luksusowe osiedle z 732 zamkami / Shutterstock

Szybko jednak pojawiły się poważne problemy. Najpierw wykonawcy zgłaszali naruszenia przepisów środowiskowych, związane z wywozem gruzu z placu budowy. Rok później wybuchły protesty pracowników, którym nie wypłacano wynagrodzeń. Sytuacja na budowie stawała się coraz bardziej napięta – wykonawcy zaczęli się wycofywać, a całość inwestycji ugrzęzła w sporach sądowych o zaległe pensje.

Dodatkowe komplikacje przyniosły wydarzenia polityczne – nieudany zamach stanu w Turcji, niestabilność ekonomiczna oraz pogarszająca się sytuacja na rynku nieruchomości. Sprzedaż zamków niemal całkowicie stanęła, a deweloper nie był w stanie dokończyć budowy. W 2018 roku ogłoszono bankructwo spółki.

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587 niszczejących pałaców. Tak wygląda dziś „najbardziej upiorne miasto”

Do 2022 roku nie ukończono ani jednego zamku. Na terenie inwestycji stoi dziś 587 niedokończonych, identycznych budynków, które z każdym miesiącem coraz bardziej niszczeją pod wpływem wilgoci i warunków atmosferycznych. Opuszczone rezydencje, które miały być miejscem luksusowego wypoczynku, stały się symbolem upadłych marzeń.

W 2024 roku pojawiły się jeszcze nadzieje na wznowienie prac, gdy temat Burj Al Babas został poruszony podczas wizyty emira Kuwejtu u prezydenta Turcji. Przedstawiciele dewelopera zapewniali, że prace zostaną wznowione, jednak do dziś nic się nie zmieniło.

587 niszczejących pałaców. Tak wygląda dziś „najbardziej upiorne miasto” / Shutterstock

Dziś to miejsce, które przyciąga miłośników architektury, a także fanów opuszczonych miejsc i fotografów. Rzędy identycznych zamków, puste wnętrza i zarastające ścieżki tworzą niepokojący, niemal filmowy krajobraz. Wiele osób nazywa to miejsce „najbardziej upiornym miastem duchów”, kontrastującym z pierwotną wizją bajkowej wioski.