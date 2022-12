Policja odnalazła, jedyną jak podejrzewa, podobiznę Kuby Rozpruwacza. Zdobiła główkę laski należącej do detektywa, który poświęcił swoje życie na ściganie słynnego londyńskiego zabójcy.

Piąta ofiara Kuby Rozpruwacza na wiktoriańskim rysunku / UPPA/Photoshot / PAP

Angielska policja, przeszukując archiwa, dokonała niebywałego odkrycia: wśród zgromadzonych w piwnicy staroci natrafiła na wpatrującą się w funkcjonariuszy twarz.

Znaleźli bowiem laskę, na której drewnianej główce wyrzeźbiona była - jak się podejrzewa jedyna - podobizna słynnego seryjnego zabójcy - Kuby Rozpruwacza.

W głosowaniu zorganizowanym przez BBC w 2006 roku uznano, że Kuba Rozpruwacz był najgorszym Brytyjczykiem w ostatnim tysiącleciu. Jesienią 1888 roku zabił on co najmniej 5 kobiet w Whitechapel, wschodniej dzielnicy Londynu. Podejrzewa się, że w rzeczywistości jego ofiar było znacznie więcej.

Kobiety były zabijane w taki sposób, że detektywi uważali, iż zabójca musi znać ludzką anatomię. Kobietom, które były prostytutkami, morderca podcinał gardła, niektórym usuwał organy wewnętrzne. Śledczy podejrzewali, że oprawca z Londynu jest z zawodu rzeźnikiem, a być może nawet lekarzem.

Frederick Abberline ze Scotland Yardu był jednym z tych, którzy poświęcili lata swojej pracy na ściganie zabójcy z Whitechapel. W 1889 roku miał on dostać w prezencie laskę. Wyrzeźbiona na jej główce twarz to, jak się przypuszcza, jedyna podobizna seryjnego zabójcy kobiet.

Podobizna Kuby Rozpruwacza, wyrzeźbiona w główne laski / foto: Collage of Policing /

W 1892 roku, po 30 latach pracy w Scotland Yard, Abberline przeszedł na emeryturę. Zmarł w 1929 roku, nigdy nie poznając tożsamości ściganego przez siebie przestępcy.

Po jego śmierci laskę przechowywano w archiwach szkoły policyjnej, College of Policing, w Bramshill. W 2015 roku placówka ta została zamknięta, a pamiątkowa laska po detektywie się zawieruszyła.

Teraz podczas przeszukiwań archiwum w głównej kwaterze policji w Ryton natrafiono na nią przypadkowo wśród masy innych szpargałów, przechowywanych z przeszłości.

Kuba Rozpruwacz był największym i najsłynniejszym mordercą w historii. Jego zbrodnie doprowadziły nas do tego, jak pracuje współczesna policja. Podczas jego poszukiwań rozwinięto metody dochodzeniowe i technikę badań. Zabójstwa te zmusiły policję do eksperymentowania i poszukiwania nowych sposobów wykrywania zbrodni, między innymi zabezpieczania miejsca przestępstwa, profilowania i fotografowania - mówi Antony Cash z College of Policing.

Do dziś nie wiadomo, kim był Kuba Rozpruwacz. Teorii jest kilka. Jedna mówi, że był nim pochodzący z Kłodawy fryzjer żydowskiego pochodzenia Aaron Koźmiński, osobisty lekarz królowej Wiktorii sir John Williams, a nawet jej wnuk książę Albert Wiktor.