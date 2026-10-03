Ile stopni powinno być w domu? Nieodpowiednia temperatura szkodzi zdrowiu

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Czy temperatura w naszych domach ma wpływ na zdrowie? Okazuje się, że zarówno zbyt niskie, jak i zbyt wysokie wartości mogą odbić się na naszym samopoczuciu i kondycji. Jakie są więc optymalne warunki dla dorosłych, dzieci i osób starszych?

18 st. C jako minimum

Specjaliści Światowej Organizacji Zdrowia od lat analizują wpływ warunków mieszkaniowych na zdrowie. Jak zwraca uwagę Serwis Zdrowie Polskiej Agencji Prasowej, jednym z kluczowych pytań, na które starali się odpowiedzieć, było: czy osoby mieszkające w domach, gdzie temperatura spada poniżej 18 stopni Celsjusza, są bardziej narażone na problemy zdrowotne niż te, które utrzymują w swoich domach co najmniej 18 stopni?

Według dostępnych danych nie zaobserwowano podwyższonego ryzyka dla zdrowia wśród dorosłych prowadzących siedzący tryb życia w zakresie temperatury 18-24 st. C. Jednak eksperci podkreślają, że poniżej 18 stopni rośnie ryzyko, że odbije się to negatywnie na zdrowiu. Z tego powodu 18 stopni Celsjusza uznaje się za powszechnie przyjęte minimum – podkreśla Serwis Zdrowie PAP.

Odmienne wymagania dla wrażliwych grup

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku osób szczególnie wrażliwych na temperaturę. Dzieci, seniorzy oraz osoby cierpiące na przewlekłe choroby – zwłaszcza układu oddechowego – mogą potrzebować wyższej temperatury w domu.

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W ich przypadku zaleca się, aby temperatura nie spadała poniżej 20 stopni, a nawet może być ona nieco wyższa. Należy ją dostosować w zależności od indywidualnych potrzeb zdrowotnych.

Kiedy temperatura jest za wysoka?

Zbyt wysoka temperatura w domu bywa uciążliwa. Co ważne, nie jest to problem występujący wyłącznie latem, gdyż zimą wiele osób przegrzewa mieszkania. Eksperci WHO przyjrzeli się zagadnieniu, czy życie w pomieszczeniach, gdzie temperatura przekracza 24 st. C, może szkodzić zdrowiu.

Jak podkreśla serwis, dostępne badania nie wyznaczają jednoznacznie górnej bezpiecznej granicy, jednak sugerują, że wartości powyżej 24–27 stopni Celsjusza mogą negatywnie wpływać na samopoczucie i zdrowie. Przykładowo, przytoczone przez portal badania z USA wykazały, że ograniczenie liczby dni z temperaturą powyżej 27 st. C poprawiło jakość życia i zmniejszyło poziom stresu u uczestników.

Skutki zbyt niskiej temperatury

Zbyt chłodne mieszkania mogą prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych. Eksperci ostrzegają, że zbyt niska temperatura w domu może mieć poważne konsekwencje, zwłaszcza dla osób starszych i dzieci. Życie w zimnym otoczeniu powiązano już m.in. z nasileniem objawów astmy.

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Szczególnie zimą źle ogrzane domy odbijają się na zdrowiu. Pojawiają się też problemy z układem oddechowym i krążenia. U dzieci natomiast obserwuje się częstsze infekcje dróg oddechowych.

Jak temperatura wpływa na zdrowie?

W jednym z badań przeprowadzonych przez naukowców z Japonii starsze osoby przebywały w pomieszczeniach, gdzie temperatura została podniesiona do 24 st. C. Wyniki pokazały wyraźny spadek ciśnienia tętniczego, co może mieć istotne znaczenie w zapobieganiu problemom sercowo-naczyniowym w okresie zimowym.

Natomiast badanie niemieckich naukowców wykazało, że starsze kobiety przebywające w chłodniejszych warunkach (15 st. C) miały gorsze wyniki w testach sprawności fizycznej, takich jak szybkość wstawania czy długość kroku. Oznacza to, że zbyt niska temperatura może ograniczać samodzielność seniorów.

Ile stopni w domu jest naprawdę zdrowe?

Dyskusje na temat „zdrowej” temperatury w domu pojawiają się także w debacie publicznej. Serwis Zdrowie PAP wskazał, że dwa lata temu minister klimatu sugerowała, że w przestrzeniach wspólnych wystarczy 17 st. C, a w bardziej użytkowanych pomieszczeniach – 19 st. C. Jednak dostępne badania i wytyczne WHO wskazują, że dla bezpieczeństwa zdrowotnego większość osób powinna utrzymywać w domu co najmniej 18 st. C, a w przypadku dzieci, osób starszych i przewlekle chorych nawet nieco więcej.

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Utrzymanie odpowiedniej temperatury w domu to nie tylko kwestia komfortu, ale także zdrowia. Zarówno zbyt niskie, jak i zbyt wysokie wartości mogą prowadzić do problemów zdrowotnych, szczególnie wśród osób najbardziej wrażliwych. Odpowiednie warunki w domu to inwestycja w zdrowie całej rodziny.