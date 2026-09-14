Początek sezonu grzewczego 2026. Kiedy kaloryfery będą grzać?

RMF24

Choć umownie to od 1 października do 31 marca, nie ma stałej daty, od której rozpoczyna się sezon grzewczy w Polsce. Istnieją jednak pewne okoliczności, w których zarządcy budynków muszą zacząć grzać. Co mówią przepisy i kiedy naprawdę włącza się ogrzewanie w blokach?

Choć w wielu regionach Polski czuć jeszcze ostatni oddech lata, a temperatura w ciągu dnia przekracza 20, a nawet 25 stopni Celsjusza, coraz bliżej do prawdziwie chłodnych nocy i dni. Początek sezonu grzewczego to dla wielu osób moment, w którym trzeba uruchomić ogrzewanie, sprawdzić instalację i przygotować się na wyższe rachunki.

Nie ma jednej, ustawowo określonej daty rozpoczęcia sezonu grzewczego. O tym, kiedy kaloryfery zostaną włączone, decydują przede wszystkim temperatura na zewnątrz, warunki w budynku oraz zarządca nieruchomości, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia.

Czy istnieje konkretna data rozpoczęcia sezonu grzewczego?

Choć umownie sezon grzewczy rusza 1 października – a kończy się 31 marca – w praktyce zarządcy reagują na prognozy pogody i zgłoszenia mieszkańców. Przyjęło się, że ogrzewanie jest włączane, gdy średnia dobowa temperatura na zewnątrz spada poniżej 10–12 st. C przez 3 dni z rzędu.

Odpowietrzanie grzejników. Kiedy jest potrzebne?

Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego warto wykonać kilka podstawowych czynności, m.in. oczyścić grzejniki z kurzu; sprawdzić, czy nagrzewają się równomiernie, odpowietrzyć kaloryfery, jeśli słychać w nich bulgotanie lub szum. Odpowietrzenie grzejnika może być konieczne, gdy jego górna część pozostaje zimna, mimo że dolna jest ciepła. Przede wszystkim należy jednak sprawdzić drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Sezon grzewczy to też wielkie tragedie

Początek sezonu grzewczego oznacza niestety gwałtowny wzrost liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla – nazywanym cichym, niewidocznym, bezzapachowym zabójcą – w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Do tragedii najczęściej dochodzi w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. Warto więc pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: