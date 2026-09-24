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Zimno w domu? Tak łatwo poprawisz działanie kaloryfera

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 24 września (18:49)

Pierwsze chłodne wieczory sprawiają, że coraz więcej osób zastanawia się, jak skutecznie ogrzać dom i nie przepłacać za energię. Okazuje się, że jednym z najprostszych sposobów na poprawę wydajności grzejników jest ich dokładne wyczyszczenie. Wystarczy poświęcić zaledwie 10 minut, aby znacząco poprawić komfort cieplny w swoim mieszkaniu.

Zimno w domu? Tak łatwo poprawisz działanie kaloryfera
Warto zadbać o czystość kaloryferów jeszcze przed sezonem grzewczym/zdj. ilustracyjne/fot. ZOFIA I MAREK BAZAK /East News
  • Brudny kaloryfer może grzać słabiej.
  • Jego wyczyszczenie to zaledwie chwila pracy.
  • Jak zrobić to szybko i skutecznie?
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Dlaczego kaloryfer słabo grzeje?

Wiele osób doświadcza problemu z niedostatecznie grzejącymi kaloryferami, szczególnie na początku sezonu grzewczego. Okazuje się, że często winny jest nagromadzony przez letnie miesiące kurz oraz brud, który osiada na powierzchni i wewnątrz grzejników.

Zanieczyszczenia te tworzą warstwę, która utrudnia przekazywanie ciepła do wnętrza pomieszczenia. W efekcie ogrzewanie musi pracować dłużej i intensywniej.

Oto wróg domowego ciepła

Kurz gromadzący się na kaloryferach to nie tylko problem estetyczny. Jego obecność może prowadzić do licznych problemów.

Przede wszystkim obniża wydajność grzejników – ciepło, które ma być przekazywane do powietrza ma na swojej drodze warstwę zanieczyszczeń. Ponadto nagromadzony brud sprzyja rozwojowi pleśni i powstawaniu rdzy, co z czasem może uszkodzić sam kaloryfer.

Szybkie czyszczenie kaloryfera krok po kroku

Aby przywrócić wydajność grzejników, wystarczy zaledwie kilka prostych czynności, które można wykonać w ciągu 10 minut. Najlepiej zrobić to przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, aby od początku cieszyć się ciepłem w domu.

Czyszczenie zewnętrznej powierzchni

Rozpocznij od spryskania kaloryfera uniwersalnym środkiem czyszczącym lub wodą z dodatkiem mydła. Poczekaj chwilę, aby środek rozpuścił zabrudzenia, a następnie przetrzyj całą powierzchnię miękką ściereczką. Pamiętaj, aby nie używać ostrych narzędzi, które mogą porysować powierzchnię grzejnika.

Odkurzanie podłogi i trudno dostępnych miejsc

Pod kaloryferami często gromadzi się kurz i inne drobiny. Odkurz podłogę, a następnie użyj wąskiej końcówki odkurzacza, by usunąć zanieczyszczenia z zakamarków wokół grzejnika.

Czyszczenie wnętrza grzejnika

Aby dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, takich jak przestrzenie między żebrami, możesz wykorzystać suszarkę do włosów. Skieruj strumień powietrza w szczeliny – kurz zostanie wydmuchany na zewnątrz i będzie można go łatwo usunąć odkurzaczem lub wilgotną ścierką. Na koniec przetrzyj kaloryfer jeszcze raz, by pozbyć się resztek zabrudzeń.

Regularność to klucz do sukcesu

Eksperci zalecają, by w sezonie grzewczym regularnie – najlepiej raz w tygodniu – odkurzać i przecierać kaloryfery. Jeśli w domu są zwierzęta lub osoby palące, warto także zwrócić uwagę na czystość ścian wokół grzejników, ponieważ tam również może osadzać się kurz i zabrudzenia.

Regularne czyszczenie kaloryferów to prosty sposób na poprawę wydajności ogrzewania. Czyste grzejniki szybciej i skuteczniej ogrzewają pomieszczenia, co pozwala cieszyć się ciepłem w trakcie chłodnych jesiennych i zimowych dni. To także inwestycja w dłuższą żywotność instalacji grzewczej i lepszą jakość powietrza w domu.


Źródło: RMF24
Tagi: ogrzewanie
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