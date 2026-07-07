Oto europejskie stolice czekolady. Wśród najlepszych znalazło się polskie miasto

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Czekolada to nie tylko słodka przyjemność, ale także magnes przyciągający turystów z całego świata. Z okazji Światowego Dnia Czekolady przedstawiamy przygotowany przez firmę Avis ranking najbardziej czekoladowych miast Europy – wśród światowych stolic czekolady znalazło się także jedno polskie miasto.

Turystyka czekoladowa zyskuje na popularności, szczególnie w okresach świątecznych, kiedy miłośnicy słodkości szukają nowych smaków i atrakcji. Raport przygotowany przez firmę Avis, na podstawie liczby sklepów z czekoladą, muzeów, wycieczek po fabrykach oraz ocen i wyszukiwań internetowych, wyłonił najbardziej zaskakujące europejskie stolice czekolady.

Turyn – niekwestionowany lider

Na szczycie zestawienia znalazł się włoski Turyn. To miasto może pochwalić się aż 233 czekoladziarniami, licznymi atrakcjami tematycznymi oraz niemal 50 tysiącami miesięcznych wyszukiwań związanych z czekoladą. Turyn to miejsce narodzin słynnych giandui – przysmaku łączącego czekoladę z orzechami laskowymi, a także napoju bicerin, będącego połączeniem kawy, czekolady i mleka. Miasto przyciąga także corocznym festiwalem CioccolaTò oraz muzeami poświęconymi czekoladzie.

Czekoladowe perły Europy

Drugie miejsce w rankingu zajęło również miasto z Włoch, czyli Perugia, znana z produkcji pralinek Baci i organizacji największego w Europie festiwalu czekolady – Eurochocolate. Trzecia pozycja przypadła austriackiemu Salzburgowi, gdzie powstała kultowa Mozartkugel. Wśród wyróżnionych miast znalazł się także angielski York, kolebka znanych marek Rowntree’s i Terry’s Chocolate Orange, oraz belgijska Antwerpia, słynąca z największego muzeum czekolady belgijskiej na świecie – Chocolate Nation.

Polskie miasto wśród czekoladowych gigantów

W pierwszej dziesiątce najbardziej czekoladowych miast Europy znalazł się również Kraków, który uplasował się na siódmym miejscu. To wyróżnienie potwierdza, że polskie miasto ma coraz więcej do zaoferowania miłośnikom czekolady. Liczne czekoladziarnie, warsztaty i wydarzenia tematyczne przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów z całego świata.

TOP 10 czekoladowych miast Europy

Oto pełna lista najbardziej czekoladowych miast Europy według najnowszego rankingu:

1. Turyn

2. Perugia

3. Salzburg

4. York

5. Antwerpia

6. Strasburg

7. Kraków

8. Londyn

9. Amsterdam

10. Praga