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Prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że podpisał wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze i wyrażenie przez Sejm zgody na tymczasowe aresztowanie.

Prokurator Generalny ws. dotyczącej systemu Pegasus podpisał wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze i wyrażenie przez Sejm zgody na tymczasowe aresztowanie.

Prokurator Generalny ws. dotyczącej systemu Pegasus podpisał wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze i wyrażenie przez Sejm zgody na tymczasowe aresztowanie. / RMF FM

Jest kolejny wniosek Prokuratora Generalnego o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry i wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i aresztowanie.

Waldemar Żurek, który skierował go dziś do Sejmu, poinformował, że chodzi m.in. o zarzuty wykorzystywania materiałów, gromadzonych przy użyciu oprogramowania Pegasus wobec osoby z którą Ziobro i jego rodzina byli w sporze sądowym.

Zbigniew Ziobro jako osoba pokrzywdzona przeciwko tej osobie korzystał z tych materiałów, mógł się z nimi zapoznawać. Drugi zarzut dotyczy tego, że przechowywał te materiały w pomieszczeniach w Ministerstwie Sprawiedliwości nieprzystosowanych do przechowywania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” zgodnie z procedurami - mówił na konferencji prasowej Waldemar Żurek.

W związku z przechowywaniem materiałów poufnych, także w mieszkaniu, prokuratura chce Ziobrze postawić zarzuty przekroczenia uprawnień i ukrywania dokumentów niejawnych. Grozi za to do 3 lat więzienia.