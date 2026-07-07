Ukraina wystrzeliła setki dronów na Moskwę. W tle szczyt NATO

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Ukraina wystrzeliła w nocy w kierunku Moskwy ponad 430 dronów – informuje agencja AFP, cytując mera rosyjskiej stolicy Siergieja Sobianina. Podkreślono, że ostrzał nastąpił na krótko przed szczytem NATO w Ankarze i jako odpowiedź na wczorajszy potężny atak Rosji m.in. na Kijów. Według rosyjskich mediów to jeden z największych ukraińskich ataków dronowych w ostatnich dwóch latach.

O ukraińskim ataku powiadomił mer Moskwy, publikując wpis w mediach społecznościowych.

„Od wieczora do godz. 6 w kierunku obwodu moskiewskiego wystrzelono ponad 430 dronów. Większość z nich została zneutralizowana przez siły obrony powietrznej dalekiego zasięgu. 36 wrogich dronów zostało zniszczonych, gdy zbliżały się do Moskwy” – napisał Sobianin.

W poniedziałek mer Moskwy poinformował także o przechwyceniu w ciągu doby 15 bezzałogowców zmierzających w stronę Moskwy. Z kolei rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował, że na moskiewskich lotniskach wprowadzono ograniczenia w ruchu samolotów.

Media: Jeden z największych ataków dronów na Moskwę

Krajowe media nazwały nocny ostrzał jednym z największych ataków dronowych na Moskwę w ciągu ostatnich dwóch lat.

Ukraina ostrzelała również graniczący z jej terytorium obwód biełgorodzki Rosji. Pełniący obowiązki gubernatora regionu Aleksandr Szuwajew poinformował, że w „wielokrotnych atakach” ukraińskich rakiet zabiły co najmniej jedną osobę i spowodowały pożar obiektu infrastruktury.

Także władze obwodu kałuskiego, położonego na południowy zachód od Moskwy, podały we wtorek na Telegramie, że wskutek nocnego ataku sześciu ukraińskich bezzałogowców wybuchł pożar w lokalnych zakładach przemysłowych. Nikt nie odniósł obrażeń.

Reakcja na atak Rosji, w tle szczyt NATO

Wtorkowe ataki na cele w Rosji następują dzień po wyjątkowo intensywnych rosyjskich bombardowaniach Ukrainy - szczególnie Kijowa - w których zginęło co najmniej 28 osób. Zbiegły się one również z rozpoczęciem szczytu NATO w Ankarze we wtorek. Na tym szczycie europejscy sojusznicy Ukrainy zamierzają potwierdzić swoje poparcie dla Zełenskiego, który był gościem kolacji otwierającej szczyt, wydanej przez prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana - przekazała AFP.

Według źródeł dyplomatycznych europejskie państwa NATO zobowiążą się do udzielenia Ukrainie w sumie 140 mld euro pomocy wojskowej w latach 2026 i 2027. W ostatnich tygodniach Ukraina zintensyfikowała dalekosiężne ataki na Rosję, w szczególności na jej infrastrukturę petrochemiczną, próbując odciąć kraj od źródeł finansowania wojny - przypomniał portal RBK, zwracając uwagę, że cena rosyjskiej ropy Urals spadła do poziomu notowanego przed zablokowaniem przez Iran cieśniny Ormuz.