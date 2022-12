"Z pewnością dotknie nas drożyzna w 2023 roku, ale w skromniejszym stopniu niż w roku bieżącym" - mówił wiceminister finansów Artur Soboń w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24. Jego zdaniem, największe zagrożenia, jakie stoją przed Polską w nadchodzącym roku, to "spowolnienie gospodarcze i spadek poziomu inwestycji".

Odnosząc się do największych zagrożeń, jakie stoją przed Polską w nadchodzącym roku, Artur Soboń powiedział, że "stąd też tak duże znaczenie mają środki z Krajowego Planu Odbudowy i całej polityki spójności oraz ze wszystkich możliwych źródeł, które będą pobudzać gospodarkę."

Soboń przekonywał, że "KPO nam się opłaca nie tylko dlatego, że będziemy musieli mniej pożyczyć i będziemy mieli więcej na inwestycje, ale także dla naszej własnej kieszeni". Dodał, że "będziemy się rozwijać o 0,6-1 p.p. PKB szybciej, co w przyszłym roku - przy takim spowolnieniu gospodarczym - oznacza jedną trzecią naszego rozwoju, czyli naprawdę silny impuls".

"Potrzebujemy gigantycznych środków na zbrojenia"

Czy zatem Polska spuści z tonu w rozmowach z Brukselą? Nie tyle chodzi o spuszczanie z tonu, co wykorzystywanie szans, żeby Polska była silna. Polska silna to Polska silna militarnie, a my dzisiaj potrzebujemy gigantycznych środków na zbrojenia - wydajemy około 140 mld zł na zbrojenia - mówił wiceminister finansów.

Kiedy więc możemy spodziewać się zakończenia negocjacji na temat KPO - zarówno z Komisją Europejską, jak i wewnątrz Zjednoczonej Prawicy? Myślę, że wszystko to rozgrywać się będzie w najbliższych tygodniach. Myślę, że w styczniu - odpowiedział Soboń.

Przedsiębiorcy dadzą sobie radę?

Soboń był też pytany o kolejne obciążenia dla przedsiębiorców. Wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia w górę pójdą składki na ZUS. Jego zdaniem, przedsiębiorcy powinni sobie z tym dać radę.

Jak spojrzymy na dane GUS-u, rok 2022, kiedy przedsiębiorcy zderzyli się z całym szeregiem trudności, które na pewno nie ułatwiały prowadzenia biznesu, wciąż jest rokiem, w którym liczba zamykanych działalności gospodarczych jest duża mniejsza niż tych, które się otwierają - przedstawił optymistyczną wizję Soboń.