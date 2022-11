Zerowy VAT na żywność i obciążenie firm energetycznych kosztami zamrożenia cen prądu, zapowiedziane w poniedziałkowy poranek w Radiu RMF24 przez szefa Rządowego Centrum Analiz, zostało potwierdzone przez premiera. Rząd jeszcze się zastanawia, czy utrzymać obniżone podatki na paliwa. Z jednej strony to spore straty dla budżetu, ale z drugiej strony skok cen paliw mniej więcej o złotówkę na litrze byłby dla rządzących fatalnym rozpoczęciem roku wyborczego, szczególnie że opozycja żąda utrzymania tarcz antyinflacyjnych. Czy wśród polityków brakuje odpowiedzialności, czy działania rządu niweczą wysiłki NBP w walce z inflacją? O to będziemy pytać we wtorkowej rozmowie "7 pytań o 7:07" doświadczonego zarówno w roli premiera, jak i prezesa NBP Marka Belkę.

Marek Belka / Adam Warżawa / PAP Michał Zieliński poprosi swojego gościa, by wyobraził sobie, że znów stoi na czele rządu i wyznał, czy gdyby był premierem, skłaniałby się do utrzymania obniżonych podatków na paliwa. W przeddzień decyzji Rady Polityki Pieniężnej nasz dziennikarz zapyta Marka Belkę również o to, czy gdyby był prezesem NBP, chciałby teraz kolejnej podwyżki stóp procentowych. Gospodarz porannej rozmowy "7 pytań o 7:07" będzie też pytał o możliwe przyczyny umocnienia się złotego. Czy to tylko wynik ogólnej poprawy nastrojów na rynkach związanej z - jak się ocenia - pogłoskami o złagodzeniu polityki covidowej w Chinach? Czy może złoty ma się lepiej, bo z Waszyngtonu płyną sygnały, że trzeba powoli się z Rosją dogadywać, a z Warszawy, że trzeba się porozumieć z Brukselą w sprawie pieniędzy z funduszu odbudowy? Byłego prezesa NBP Michał Zieliński zapyta też o to, dlaczego banki centralne kupiły ostatnio rekordową ilość złota i jaki to ma związek z narastającym zamieszaniem w globalnej gospodarce. Zobacz również: Premier: Tarcza antyinflacyjna pozostanie - ale w innej formie Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



