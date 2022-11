Tarcza antyinflacyjna pozostaje, tylko w zmienionej formie - powiedział podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że tak długo, jak się da, utrzymamy zerowe stawki VAT na żywność.

Mateusz Morawiecki / Piotr Nowak / PAP

Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki na pytanie, czy już zapadła decyzja o rezygnacji z tarcz antyinflacyjnych, odpowiedział, że z tarczy antyinflacyjnej nie rezygnujemy. Jak podkreślił, przyjmie ona nową formę ze względu na brak zgody na nią ze strony KE.

Ze strony KE nawet mamy groźby, że będą nakładane kary, jeżeli nie wycofamy się z dotychczasowych działań osłonowych, obniżek stawek podatkowych VAT - powiedział szef rządu. Chcemy zastąpić je innym mechanizmem obrony przed inflacją, aby rzeczywiście to zamrożenie ceny dla gospodarstw domowych (...) i małych i średnich firm, dla gospodarstw, szpitali, szkół, utrzymać - dodał.



Jak wyjaśnił, będzie to możliwe przez takie ukształtowanie cen przez spółki energetyczne, żeby one były buforem powrotu stawek VAT do poprzedniego poziomu.

Premier dodał, że Polska nie chce kolejnego konfliktu w Komisją Europejską.



Tak długo, jak się da, i nie będzie gwałtownego sprzeciwu KE, utrzymamy zerowe stawki VAT na żywność. To przecież w dużo mniejszym stopniu zakłóca konkurencyjność na jednolitym runku, a przede wszystkim przekłada się na odrobinę niższe ceny dla polskich rodzin - zaznaczył Morawiecki. Będziemy zabiegać o to, aby przynajmniej te obniżki VAT zostały utrzymane, a wszystkie pozostałe będziemy amortyzować innym mechanizmem - dodał.

Tarcza antyinflacyjna pozostaje, tylko w zmienionej formie - podkreślił szef rządu.

Mrożenie cen?

Rano o zmianach w tarczy antyinflacyjnej mówił w internetowym radiu RMF24 szef Rządowego Centrum Analiz profesor Norbert Maliszewski. Jak zapowiedział, rząd ma w tym tygodniu zająć się limitem przychodowym dla sektora energetycznego. Prawdopodobnie zerowa stawka VAT na żywność pozostanie.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy rząd zniesie tarczę antyinflacyjną: Prof. Norbert Maliszewski w rozmowie 7 pytań o 7:07

Jak KE krytykuje nas za obniżenie VAT-u do zera, to analizowane jest to, czy nie zastosować innego mechanizmu, typu mrożenie ceny, regulowanie ceny maksymalnej. Dla odbiorców efekt będzie podobny - tarcza będzie chroniła przed podwyżkami, zaś dla budżetu ten efekt będzie pozytywny, bo wówczas środki z VAT-u mogą płynąć - mówił szef RCA. Zmiana regulacji raczej nie będzie dotyczyć żywności. Tu bym się zmian nie spodziewał, bo trudno jest wprowadzić takie mechanizmy - zastrzegał gość Michała Zielińskiego w rozmowie 7 pytań o 7:07.