„Kto jak kto, ale organizacje pozarządowe – które są bardzo liczne w Polsce, to są przeróżne stowarzyszenia, fundacje, środowiska nieformalne – mają najlepsza orientację, jeżeli chodzi o ludzi bezdomnych, samotnych, starszych, seniorów. Dowiadujemy się z telewizji, czy z innych mediów np. z radia o pewnych sprawach. Niemniej jednak nie ma tej konsultacji. Dzisiaj taki komunikat, że będą szczepieni wszyscy mieszkańcy domów pomocy społecznej. Nasza fundacja też prowadzi te domy, ale nikt nie pytał nas o zdanie. To nie jest takie proste, że wyjdzie zarządzenie i wszyscy się temu poddadzą. Potrzebna jest akcja edukacyjna w tej sprawie i empatia władz państwowych do organizacji pozarządowych, które są partnerem w tej sprawie” – mówił o planach szczepienia bezdomnych przeciw Covid-19 Gość Krzysztofa Ziemca, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski.

Dopytywany o to, czy duchowni powinni zachęcać inne osoby do szczepienia, stwierdził: Myślę, że oprócz organizacji pozarządowych są takie grupy społeczne, które z racji swojej misji mają ogromny wpływ na społeczeństwo - na pewno są to duchowni różnych wyznań, ale też działacze społeczni, nauczyciele. Mnie już pytano czy się zaszczepię, oczywiście tak. Jestem w formie królika doświadczalnego, bo sam nie wiem jakie to przyniesie objawy. Niemniej jednak uważam, że gdyby rząd potraktował podmiotowo te środowiska, to przede wszystkim prosiłby, żeby ludzie prowadzący różne organizacje rozpoczęli wspólną akcję. Nie da się nic na siłę, raczej przez dobry przykład, rozmowy, edukację (trzeba zachęcać do szczepienia - przyp. RMF FM). Zaznaczył też, że kościół czy szkoła mogą być miejscami, gdzie ludzie będą przekonywani do tego, żeby się zaszczepić.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski o restrykcjach w kościołach: Ograniczenia są konieczne, ale muszą być rozsądne

Krzysztof Ziemiec pytał też swojego gościa, czy w związku z wprowadzeniem kolejnych ograniczeń kościoły powinny być zamknięte w czasie Bożego Narodzenia. Watykan jednoznacznie pokazuje tę drogę, ograniczenia muszą być, tylko muszą być rozsądne. Niedobre są wszelkie skrajności.

Duchowny podkreślił też, że księża, którzy z ambony mówią, że nie ma koronawirusa "mówią głupoty". Nie są specjalistami od tego - podkreślił.

"Będę apelował, żeby starsze osoby nie szły na pasterkę"

Dam dobry przykład i pójdę się zaszczepić. Myślę, że ważniejszy będzie przykład niż przekonywanie. Natomiast świetnie rozumiem, że będzie grupa osób, która nie da się przekonać i jestem przeciwnikiem tego, żeby ich na siłę do tego zmuszać - mówił o szczepieniu przeciwko Covid-19 na antenie RMF FM ks. Isakowicz-Zaleski.

Działacz społeczny, prezes Fundacji im. Brata Alberta podkreślił, że będzie apelował, aby osoby starsze nie szły na pasterkę. Uważam, że dobro osób określanych jako seniorzy, ale także środowiska, które są podatne na wirusa - myślę tu o ludziach przewlekle chorych, ludziach niepełnosprawnych, osobach z różnymi dolegliwościowi, że w tym wszystkim najważniejsze jest to, żeby w zdrowy sposób podejść do tego problemu. Nie ulegać panice, ale są takie sytuacje... była wojna, był stan wojenny, były ograniczenia. Natomiast one muszą być zdroworozsądkowe. Dzisiaj mamy sytuację, że dowiadujemy się z dnia na dzień o ograniczeniach z komunikatów prasowych, natomiast nie ma wyjaśnienia sensu tych działań. Myślę, że społeczeństwo potrzebuje być potraktowane poważnie - jako ludzie, którzy (będą stosować ograniczenia - przyp. RMF FM) nie dlatego, że policjant przyjdzie, że ich sprawdzi, tylko, że będą przekonani, do tego, że należy ograniczyć te kontakty.

Bezdomni nie zostaną sami

Działacz społeczny tłumaczył też, że Wigilia dla ubogich w Krakowie została odwołana, ale bezdomni nie zostaną sami. Dlatego że główny organizator tej wigilii, dobroczyńca, pan Jan Kościuszko wspólnie z Fundacją im. Brata Alberta organizuje Konwój Wigilijny. Z Rynku wyjadą samochody z paczkami do 20 miejsc na terenie Krakowa, gdzie gromadzą się ludzie bezdomni, ale także ludzie samotni, którzy korzystali do tej pory z pomocy społecznej - tłumaczył.