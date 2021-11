Będzie taniej? "Tylko przez trzy miesiące" – mówi dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju, pytany o ogłoszoną dziś przez premiera tarczę antyinflacyjną. Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM podkreśla, że tarcza owa nie rozwiązuje problemu. "Rząd nie zajął się przyczynami inflacji, która mocno przyspieszyła do 7 proc., tylko przeciwdziała skutkom" – wyjaśnia rozmówca Piotra Salaka. To, co zaproponował rząd, Dudek nazywa "garścią leków przeciwbólowych, które za trzy miesiące przestaną działać".

Dr Dudek dodaje, że ekonomiści przewidywali szczyt inflacji na przełomie stycznia i lutego na poziomie 8-9 proc. Tarcza - jego zdaniem - złagodzi inflację najwyżej o 1 pkt proc.

Nasz gość oblicza, że obniżka akcyzy i podatku sprawi, że za litr benzyny zapłacimy na stacji o 20-30 groszy mniej. "Trzeba pamiętać, że paliwo jest bardzo ważnym czynnikiem w koszyku konsumpcyjnym, ale w inflacji w tym koszyku konsumenckim to jest tylko kilka procent. To nie jest prawda, że ceny energii, paliw determinują inflację" - wyjaśnia ekonomista, który przewiduje, że w maju ceny znowu wzrosną.

"To kolejny populistyczny program" - podsumowuje dr Dudek pomysły tarczy antyinflacyjnej, zastanawiając się głośno, czy nie jest to ruch rządzących przygotowujących się do wyborów na wiosnę.

Piotr Salak: Dobry wieczór, gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM jest dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Sławomir Dudek: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.

Rozmawiamy w dniu, kiedy rząd ogłosił tarczę antyinflacyjną. To co, będzie taniej?

To się okaże.

Rząd mówi, że będzie taniej.

Ale tylko przez 3 miesiące, po pierwsze. A po drugie, to w ogóle nie rozwiązuje problemu, bo rząd nie zajął się przyczynami inflacji, która mocno przyspieszyła do 7 proc., tylko przeciwdziała skutkom. W takiej nomenklaturze medycznej, jeżeli idziemy do lekarza i to jeszcze dobrze opłacanego, ci nasi lekarze od ekonomii ostatnio nawet dostali podwyżkę w administracji, to chyba oczekujemy, że on wyleczy chorobę, inflację, a nie będzie nam dawał leki przeciwbólowe. Na razie rząd zaproponował garść leków przeciwbólowych, która zupełnie nie rozwiązuje problemu i wiemy, że za 3 miesiące przestaną działać.

Premier Morawiecki, rząd twierdzą, że to tą siłą, która napędza inflację, to są ceny energii. Te ceny mają spaść po wprowadzeniu zasad, które będą prowadzone tarczą antyinflacyjną.

Wielu ekonomistów już się przyjrzało, ja też, jak to może zadziałać na profil inflacji.

Jak to zadziała?

Wszyscy oczekiwali, że w styczniu, w lutym będzie szczyt inflacji i ekonomiści oczekiwali, że to może przebić 8 proc., niektórzy mówią, że 9 proc.

Gdyby nie było tarczy.

Ale co najwyżej, to co złagodzi, to może być 1 punkt procentowy i docelowo my i tak wracamy do inflacji powyżej 6 proc. Ekonomiści szacowali przed tą tarczą, że średnia inflacja, taka roczna, którą się do budżetu przyjmuje... Minister Kościński przyjął, że 3,3 proc. ceny średnio w całym roku wzrosną, ekonomiści dotychczas szacowali, że to będzie 6,8-6,5, a po wprowadzeniu tarczy to dalej będzie 6 proc.. To dalej będzie bardzo wysoka inflacja.





