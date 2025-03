Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie gen. Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Padną m.in. pytania o zakup 111 bojowych wozów piechoty Borsuk.

Wideo youtube

Z gen. Leonem Komornickim porozmawiamy również o rezultatach tzw. szczytu "koalicji chętnych" w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Byłego zastępcę szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego będziemy też pytać o powszechne szkolenia wojskowe.Będziemy pytać o powszechne szkolenia wojskowe.

