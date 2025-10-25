W Gościu Krzysztofa Ziemca zapytamy Borysa Budkę o konwencję zjednoczeniową PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Jak będzie nazywać się nowe ugrupowanie? Jak będzie wyglądać podział stanowisk we władzach statutowych? Czy są plany dot. współpracy z innymi środowiskami?

Wideo youtube

Jak przekazał wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski - w tym roku rozpocznie się proces wybierania sędziów Trybunału Konstytucyjnego na wakujące stanowiska. Zmiany mają doprowadzić w 2027 r. do pozbawienia stanowiska większości sędziów nominowanych przez PiS. Przez dwa lata rząd bojkotował TK i nie wybierał nowych sędziów. Krzysztof Ziemiec zapyta swojego gościa, jak ocenia zwrot koalicji 15 października.

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie budżetu na 2026 rok. Priorytetami pozostaje obronność i konkurencyjność. Czy Polska otrzyma więcej pieniędzy?

/ RMF FM

Na rozmowę Krzysztofa Ziemca zapraszamy o godz. 8:30 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i na nasze media społecznościowe!

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video