"Inflacja może nam poszybować 20 proc., tak myślę. Zresztą to wiąże się z wewnętrzną sytuacją. To, że gospodarka rośnie w tempie 8 procent to jest chore, bo ona rośnie znacznie bardziej niż może i to jest oznaka przegrzania gospodarki, więc to tylko nasila inflację" – mówił były premier i były prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM. Według naszego gościa należy zrobić wszystko, by złoty się wzmacniał, a ludzie zaczęli oszczędzać. "Narodowy Bank Polski powinien przeprowadzić wiele operacji emisji obligacji wysokooprocentowanych tak, aby ludzie wyciągali pieniądze spod poduchy, ze skarpety oraz z lokat bankowych, które są bardzo nisko oprocentowane, bo banki nie mają najmniejszego powodu, by zwiększać oprocentowanie. NBP mógłby te pieniądze zaabsorbować. Mniej pieniędzy na rynku to mniejszy nacisk na ceny" – tłumaczył.

Minister rodziny Marlena Maląg na jednej z konferencji prasowej powiedziała, że 14. emerytura to odpowiedź rządu na rosnącą inflację. To tak, jakbyśmy walczyli z alkoholizmem kolejną półlitrówką - mówił w RMF FM Marek Belka.

Według niego, za sporą część inflacji nie odpowiadają czynniki zewnętrzne, ale działania rządu i banku centralnego. Weszliśmy w okres pandemii z podwyższoną inflacją, mieliśmy przez dłuższy czas do czynienia z nieodpowiedzialną polityką pieniężną NBP, no i cały czas mamy do czynienia z podsypywaniem pieniędzy do rynku w czasie, gdy to jest kontrproduktywne - stwierdził.

Pytany o to, czy środki z Krajowego Planu Odbudowy zwiększą inflację, stwierdził, że to nie jest oczywiste. Te pieniądze będą dopływać nie natychmiast, tylko po pewnym czasie i według pewnego harmonogramu. Po pierwsze, są to w całości pieniądze inwestycyjne, które nie idą do nas do kieszeni na wydatki bieżące, a po drugie spowoduje to prawdopodobnie wzmocnienie złotego - ocenił gość Krzysztofa Ziemca.





Krzysztof Ziemiec: Czy grozi nam w tym roku recesja w Polsce?

Marek Belka: Nie.

Zaskoczył mnie tak jednoznaczną odpowiedzią, bo wielu ekonomistów wieszczy, że ten rok może być bardzo trudny pod koniec. Zresztą sąsiednie kraje też przewidują u siebie recesję.

No tak, ale Polska rośnie w tej chwili w tempie 8 procent. Więc jeżeli nastąpi spowolnienie, to do 3,5-4,5 proc. To jeszcze daleko do recesji.

Czyli nawet takiego kwartalnego chwilowego załamania poniżej zera nie będzie.

Nie przewiduję.

To jaką inflację przewiduje pan panie profesorze pod koniec tego roku. Mówiliśmy w Faktach o godzinie 8, że ceny zbóż wzrosły w taki sposób, że naprawdę zagraża to już nie tylko bezpieczeństwu światowemu, ale może być naprawdę duży kryzys, który wszyscy odczujemy.

To inflacja może nam poszybować blisko 20 procent, tak myślę. Zresztą to wiąże się także z naszą wewnętrzną sytuacją. To, że gospodarka rośnie o 8 proc. to jest chore, bo ona rośnie znacznie bardziej, niż może. I to jest oznaka przegrzania gospodarki, więc to tylko nasila inflację.

Mówi pan trochę tak, jak profesor Balcerowicz dwadzieścia parę lat temu.

Nie, to jest zupełnie inna sytuacja. Prof. Balcerowicz miał do czynienia z sytuacją załamania gospodarczego oraz bardzo wysokiej inflacji. Dzisiaj sytuacja jest całkowicie odmienna.

To wrócę jeszcze do inflacji. Jaka ona może być pod koniec roku i co zrobić, żeby była niższa?

Może być bardzo wysoka. Może być wyższa, niż wielu się spodziewa, czyli powiedzmy sobie nawet sięgać kilkunastu, no blisko 20 procent. Co można zrobić? Myślę, że po pierwsze trzeba wszystko czynić, żeby złoty się wzmacniał. Po drugie Narodowy Bank Polski powinien przeprowadzić wiele operacji emisji obligacji wysokooprocentowanych tak, aby ludzie wycofywali pieniądze spod poduchy, ze skarpety, ale także z lokat bankowych, które są bardzo nisko oprocentowane i banki nie mają najmniejszego powodu, żeby zwiększać to oprocentowanie. NBP mógłby te pieniądze zaabsorbować. Mniej pieniędzy na rynku oznacza mniejszy nacisk na ceny.

Nawet jeśli duża część tej inflacji to jest inflacja z importu, bo to są ceny surowców, ceny zbóż. To nie zależy tylko od nas, od Polski, od NBP, czy od polskiego rządu.

Na pewno tak, ale myślę, że to nie jest więcej niż 50-55 procent dlatego, że weszliśmy już w okres pandemii z podwyższoną inflacją. Przez dłuższy czas mieliśmy do czynienia z nieodpowiedzialną polityką pieniężną NBP. No i cały czas mamy do czynienia z podsypywanie pieniędzy do rynków w czasie, kiedy to jest akurat kontrproduktywne. "Naszą bronią przeciw inflacji jest czternastka" - zatriumfowała pani minister. To jest tak, jakbyśmy walczyli z alkoholizmem kolejną półlitrówką.

Ale wielu emerytów, którzy być może teraz pana słuchają, ma zupełnie inne zdanie na ten temat. "Czternastka" dla nich jest jak deszcz, na który czekają rolnicy.

Tylko że emeryci dostali zupełnie niedawno potężną podwyżkę swoich świadczeń, ponieważ ich emerytury, szczególnie te niższe, zostały całkowicie zwolnione od podatku.

A czy grozi nam stagflacja w tym roku, panie profesorze, czyli taki wariant, który jest dla gospodarki bardzo niekorzystny?

Nie. Powiedział już na początku. Ponieważ my rośniemy bardzo szybko - za szybko - w związku z tym, jeżeli nastąpi spowolnienie, to w dalszym ciągu to będzie bardzo solidne tempo wzrostu gospodarczego. Nawet jeżeli to będzie według tych najbardziej pesymistycznych ocen, 3,5 proc. - ja nie jestem aż tak pesymistyczny, uważam, że będzie 4-4,5 proc. - to jaka to jest stagflacja?

A dlaczego taki szybki wzrost jest zły?

Dlatego, że oznacza to zawsze, że popyt globalny, czyli popyt w gospodarce, zarówno przedsiębiorstw, jak i państwa, ale także nas, gospodarstw domowych, przewyższa możliwości jego zaspokojenia. Jednym z symptomów takiego przegrzania, nadmiernego popytu, jest po pierwsze inflacja, ale też rosnący deficyt na rachunku obrotów bieżących, czyli mówiąc krótko więcej importujemy, niż eksportujemy. I to się właśnie w tej chwili dzieje.

Czy pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy pomogą w walce z inflacją, czy wręcz zaszkodzą? No bo są takie opinie, że jeśli te pieniądze będą wpompowane do gospodarki, to one inflację jeszcze pobudzą.

No to jest dobre pytanie, bo oczywiście, że dodatkowy dopływ pieniądze na rynek prowadzi do nasilenia inflacji. Tylko, że te pieniądze będą pływać nie natychmiast, a po pewnym czasie i według pewnego harmonogramu. Po pierwsze są to w całości pieniądze inwestycyjne, czyli pieniądze, które nie idą do nas do kieszeni, na wydatki bieżące. A po drugie spowoduje to prawdopodobnie wzmocnienie złotego, co oznacza, że ten impuls inflacyjny z zagranicy będzie się przekładał słabiej na krajową inflację.

Czyli rząd dostanie w prezencie na tacy taki prezent w postaci impulsu, który pomoże.

Raczej nie rząd, tylko jeżeli dostanie, no to my wszyscy.