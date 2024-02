"Myśląc o całej tej ustawie, to, co w niej szczególnie doceniamy, to że ona w taki kompleksowy sposób podchodzi do problemu krzywdzenia dzieci - od działań profilaktycznych, po działania analityczne" - powiedziała w Rozmowie w południe w Radiu RMF24 Renata Szredzińska. Prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę odniosła się do tzw. ustawy Kamilka, która weszła dziś w życie.

Renata Szredzińska / fot. Platforma edukacyjna Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę /

Dziś weszła w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tzw. ustawa Kamilka. Nowe przepisy mają zapewnić ochronę małoletnim, którzy stali się ofiarami przemocy.

Projekt tej ustawy został złożony w maju 2023 roku po tragicznej śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy, który został zakatowany przez swojego ojczyma . Lekarze walczyli o jego życie 35 dni, jednak bezskutecznie - dziecko zmarło 8 maja ub.r.

Gościem Rozmowy w południe w Radiu RMF24 była Renata Szredzińska, prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Piotr Salak pytał ją, co w tych zmianach - z punktu widzenia fundacji - jest najważniejsze.

Od razu chciałam powiedzieć, że te przepisy stopniowo wchodziły w życie. Myśląc o całej tej ustawie, to, co w niej szczególnie doceniamy, to że ona w taki kompleksowy sposób podchodzi do problemu krzywdzenia dzieci - od działań profilaktycznych, po działania analityczne, czyli jak już dojdzie do poważnego uszczerbku na zdrowiu czy śmierci dziecka w wyniku krzywdzenia - wyjaśniła.

Dziś np. wchodzi w życie ta część, która mówi o tej sprawie profilaktycznej, czyli o standardach ochrony dzieci. To są takie standardy, które powinniśmy przyjąć we wszystkich placówkach, które pracują z dziećmi - zaznaczyła.

Na pytanie, co te standardy wnoszą i w jaki sposób mogą pomóc dzieciom, prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę odparła, że pierwszy standard mówi o tym, że każda instytucja musi się upewnić, że personel jest bezpieczny dla dzieci. Sprawdzamy nie tylko kwalifikacje i doświadczenie, jak przyjmujemy nowych współpracowników do pracy, ale także ich niekaralność - dodała.

Prowadzący rozmowę zauważył, że z punktu widzenia dzieci jest też niezwykle istotne, że dostaną kogoś w rodzaju "pomocnika" we wszystkich instytucjach; kogoś, kto będzie odpowiedzialny m.in. za złożenie zawiadomienia o popełnieniu (czy nawet próbie) przestępstwa.

Musimy w każdej instytucji wyznaczyć osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń i za prowadzenie interwencji. Co więcej, musimy mieć ustalone procedury interwencji - co zrobimy, jeżeli będziemy podejrzewali, że nasz pracownik skrzywdził dziecko, co zrobimy, jeżeli będziemy podejrzewali, że doszło do krzywdzenia między rówieśnikami, czyli na linii dziecko-dziecko, a co zrobimy, jeżeli będziemy podejrzewali, że dziecku dzieje się krzywda w jego rodzinnym domu. Musimy mieć rozpisane procedury krok po kroku, kto za co odpowiada i kto będzie dokonywał zgłoszeń, a dzieci muszą wiedzieć, do kogo mogą się zgłaszać, jeżeli doznają krzywdy czy zostały przez kogoś źle potraktowane - wyjaśniła Renata Szredzińska.