"Niektóre elementy w takiej czy innej firmie muszą wrócić - np. kwestia listy spółek, które nie podlegają prywatyzacji" - - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski, odnosząc się do wycofanego przez PiS projektu powołania rady ds. bezpieczeństwa strategicznego. "Nie powiedziałem, że cała ustawa wróci. Myślę, że ona nie wróci w takiej formie" - dodał. "Nie jestem entuzjastą takiej legislacji" - zapewnił.

Wideo youtube

Bartłomiej Wróblewski - choć jest konstytucjonalistą - nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie, jakie "wątpliwości natury konstytucyjnej", o których mówił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, wpłynęły na wycofanie się jego partii z kontrowersyjnego pomysłu. Nie znam projektu. Dyskusja trwała bardzo krótko - tłumaczył gość RMF FM. Nie znam ani ustawy, ani okoliczności jej powstania. Zanim zdążyłem się zapoznać ze szczegółami, już jej nie ma - dodał.

Poseł PiS był też pytany o to, jakiego typu komisja powinna zająć się aferą podsłuchową. Platforma Obywatelska mogła w latach 2014-2015 - był konkretny projekt - powołać taką komisję. Wówczas nie chciała. Ja jestem za tym, żeby wszystko wyjaśniać. Uważam, że pomysł komisji śledczej czy jakiejś innej komisji jest dobrym pomysłem. Jestem wśród tych, którzy są zdania, żeby robić to szerzej - zadeklarował Bartłomiej Wróblewski. Jak wyjaśnił, chciałby z pomocą takiej komisji "badać kwestie bezpieczeństwa państwa i zaniedbań w tym zakresie między rokiem 2007 a 2015". Możemy sobie zadać pytanie, czy kontrakty gazowe z Rosją, negocjowane i podpisywane w latach 2009-2010 przez Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka to była tylko nieroztropność, kwestia interesów czy były jakieś inne okoliczności - mówił Bartłomiej Wróblewski. Dziś wiemy, że była to ślepa uliczka - podkreślił.

Były kandydat PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich przyznał w RMF FM, że popiera pomysł Kukiz'15 dotyczący powołania sędziów pokoju. Czy wszystkie elementy powinny być takie same jak w krajach anglosaskich - można dyskutować - stwierdził.