"Nie sposób potępiać ideę zwiększenia frekwencji, ale ona jest skażona egoizmem partyjnym. To się przeprowadza na niecały rok przed wyborami - przedtem taki pomysł nie przyszedł do głowy PiS, bo sondaże były bardzo dobre i wskazujące na wysoką wygraną"- mówił w Rozmowie w południe w RMF FM sędzia Wojciech Hermeliński - były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, pytany o projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. "Przepis mówi, że komunikację, która ma dowieźć do lokali wyborczych, organizuje się wtedy m.in., kiedy odległość do przystanku to minimum 1,5 km, a nie ma publicznej komunikacji. Z przepisu wynika, że wszyscy mieszkańcy mogą być dowożeni (...), więc cała kawalkada autobusów będzie wiozła tych mieszkańców do lokali wyborczych" - sugerował.

Wideo youtube Wojciech Hermeliński przyznał w Rozmowie w południe w RMF FM, że z frekwencją wyborczą nie jest w Polsce najlepiej, choć ostatnio się poprawiła. Może za bardzo nie narzekajmy - sugerował. Jego zdaniem przygotowana przez PiS nowelizacja może przełożyć się na większe poparcie wyborcze dla tej partii. Trudno zarzucać, że to jest naruszenie przepisów - oczywiście nie. Z punktu widzenia oceny przyzwoitości procesu wyborczego ja bym tutaj miał wątpliwości - dodał. Jeden z przepisów mówi, że trasa komunikacji, która ma być podstawiona przez wójtów na koszt wojewody, powinna wieźć przez wszystkie miejscowości - najmniejsze przysiółki, osiedla, maleńkie wioseczki, żeby nie uronić żadnego wyborcy - analizował gość Rocha Kowalskiego. To już nie są czasy PRL-u, kiedy liczba samochodów prywatnych była niewielka. Rozumiem, że mieszkańcy często podwożą się nawzajem do lokali wyborczych - sugerował były szef PKW. Od dawna jest wiadomo, że na Prawo i Sprawiedliwość głosują w większości osoby zamieszkałe w małych miejscowościach - wsiach, przysiółkach. Dla mnie to jest raczej oczywiste, że będzie to (nowelizacja Kodeksu wyborczego - przyp. red.) sprzyjało powiększeniu głosów dla Prawa i Sprawiedliwości - ocenił Hermeliński.