Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie Paweł Fajdek, lekkoatleta, pięciokrotny mistrz świata w rzucie młotem.

Paweł Fajdek / Adam Warżawa / PAP

Porozmawiamy o tym, co mu się nie podoba w plebiscytach na najlepszych sportowców, o pieniądzach i przygotowaniach do igrzysk w Paryżu. Zapytamy też o to, jak to jest być na topie, bo nasz gość na sportowym topie jest nieprzerwanie od dekady. Jak się robi taki sukces?