„Takiej funkcjonalności nie planujemy” – tak na pytanie o to, czy w aplikacji mObywatel będzie można zamówić rządowy węgiel od samorządów, odpowiedział w Rozmowie w południe w RMF FM Janusz Cieszyński. „Wymagałoby to całego systemu transakcyjnego, który umożliwiłby obsługę tych operacji przez samorządu. Takiego zapotrzebowania nikt nie zgłaszał, natomiast mamy bardzo wiele innych rozwiązań m.in. uruchamiamy pierwsze formularze, które będą działały w aplikacji. To pierwszy krok w przejściu do nowej wersji aplikacji mObywatel” – dodał pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Cieszyński: Od 2023 dowód w komórce tak samo ważny jak ten plastikowy Jakub Rutka / RMF FM Audio POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY MARIUSZA PIEKARSKIEGO Z JANUSZEM CIESZYŃSKIM Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cieszyński: Od 2023 dowód w komórce tak samo ważny jak ten plastikowy Dopytywany co będzie można zrobić niedługo przez telefon komórkowy, odpowiedział: Będzie można składać wnioski m.in. na dodatki lub różne oświadczenia, które są związane z tym kryzysem energetycznym, który teraz panuje w całej Europie. Chodzi np. o wnioski o dodatki energetyczne. Mariusz Piekarski pytał też swojego gościa, czy będzie można złożyć wniosek o paszport za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Za pośrednictwem aplikacji jeszcze nie, natomiast będzie można złożyć wniosek o paszport online w przyszłym roku. Po tym jak zostanie wdrożony drugi etap rejestru dokumentów paszportowych - zaznaczył Cieszyński. Warto zwrócić uwagę na to, że wniosek o paszport - mówimy oczywiście o paszporcie dla dziecka, tam, gdzie nie będzie konieczności podania danych biometrycznych - bo trzeba pamiętać o tym, że kiedyś można było złożyć wniosek o dowód osobisty przez internet, potem weszły obowiązki w zakresie zostawiania odcisków palców, to oznacza, że ten proces musimy przenieść do w pełni fizycznej postaci. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że wnioski o paszport czy dowód składamy raz na 10 lat, więc to zazwyczaj jest coś, co nie jest aż tak problematyczne - podkreślił pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa. "Będzie możliwe dokonywanie płatności za czynności urzędowe" Janusz Cieszyński stwierdził w rozmowie z Mariuszem Piekarskim, że bardzo przydatna będzie możliwość złożenia przez aplikację wniosków, które są zgłaszane przez grupy obywateli w jednym momencie lub takich, które są składane często. Dlatego chcemy w ramach aplikacji mObywatel udostępnić możliwość dokonania płatności za czynności urzędowe - mówił. Pytany, czy wszystkie podatki będzie można opłacić online, odpowiedział: Trzeba podatki podzielić na dwa rodzaje: obsługiwane przez Ministerstwo Finansów - tam już dzisiaj można zapłacić online - natomiast jeżeli chodzi o podatki, które opłacamy w samorządach, to dziś takiej możliwości nie ma (...). Chcemy udostępnić jedną platformę, która pozwoli udostępnić takie płatności bez dodatkowych nakładów - odparł Cieszyński. Cieszyński zdradził, że trwają rozmowy z Ministerstwem Finansów dotyczące przeniesienia funkcji aplikacji e-Urząd Skarbowy do aplikacji mObywatel. Czy to oznacza, że w telefonie będzie czekał na nas PIT i za jej pośrednictwem będzie można opłacić podatek? Stopniowo będziemy szli w tę stronę, żeby wszystkie płatności dało się realizować z telefonu komórkowego - mówił Cieszyński. Chcemy wprowadzić w aplikacji możliwość udzielania pełnomocnictwa do załatwienia jakiejś sprawy urzędowej - przyznał Janusz Cieszyński w Rozmowie w Południe w RMF FM. Mógłbym kilkoma kliknięciami w aplikacji upoważnić do odebrania mojego aktu urodzenia - tłumaczył Cieszyński. Dopytywany o termin wdrożenia tego rozwiązania, powiedział: Chcielibyśmy, żeby w pierwszej połowie przyszłego roku e-pełnomocnictwa były gotowe i żeby pierwsze testy na produkcyjnej aplikacji się rozpoczęły. Co z paszportami w aplikacji? Cieszyński stwierdził, że najprawdopodobniej nie byłoby dużego pożytku z posiadania paszportu w telefonie. Na razie w aplikacji będzie można otworzyć swój paszport, ale covidowy. Choć oczywiście ten dokument jest coraz mniej potrzebny, ale w ramach wchodzenia w nowe technologie udostępniliśmy możliwość dodania certyfikatu covidowego na telefonach Apple - mówił. Zobacz również: Ekspert: Korea może nam pomóc spolonizować technologię jądrową

Opracowanie: Nicole Makarewicz , Marta Rawicz