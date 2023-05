"Wszystkie programy mieszkaniowe są mniej więcej na pięć lat, bo całkowicie zmienia się sytuacja w mieszkalnictwie. Ten program trwał nawet dłużej niż pięć lat. Nie ma programu w wolnej Polsce, który trwał dłużej" - mówił w RMF FM minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, odnosząc się do kwestii zamknięcia programu Mieszkanie Plus. Szef resortu nie chciał jednak zdradzić szczegółów oferty, jaką rząd przygotowuje dla osób uczestniczących w programie.

Program Mieszkanie Plus był rządowym projektem, którego celem było zwiększenie dostępności mieszkań dla osób o niskich dochodach. Jego beneficjenci mogli skorzystać z opcji taniego najmu lub najmu z dojściem do własności. W praktyce oznaczało to, że po upływie określonego czasu i przy regularnym opłacaniu czynszu, mieszkanie stawało się własnością najemców.

Ustawa zakładała, że wybudowane zostanie 100 tys. mieszkań, ale założenie udało się wypełnić w zaledwie 50 proc. Jak te działania ocenia Waldemar Buda?

Mogłoby być tych mieszkań więcej, to dla mnie oczywiste. Proszę pokazać, kto w wolnej Polsce wybudował jakiekolwiek mieszkanie. Myśmy wybudowali kilkadziesiąt tysięcy - zaznaczył.

Bardzo dużo udało się zrobić. Na tamte czasy, gdzie bardzo mało się budowało, połowa tego co dzisiaj, to bardzo dobry efekt - dodał.

Będą "dwie drogi"

Szef resortu nie chciał zdradzić, jaką rząd ma ofertę dla osób mieszkających w tych lokalach.

To będzie atrakcyjna oferta. Pracujemy nad tym. Myślę, że w czasie kilku, kilkunastu dni przedstawimy ciekawą ofertę. Wiodący jest tutaj PFRN (Polska Federacja Rynku Nieruchomości - przyp. red.), my go wspieramy i jesteśmy blisko wypracowania tych rozwiązań - przekazał.

Na prośbę o doprecyzowanie, czy będzie to wykup rozłożony na wiele lat, czy osoby biorące udział w programie będą mogły skorzystać z kredytu 2 proc., Waldemar Buda powiedział, że pokazane zostaną "dwie drogi".

Waldemar Buda / Jakub Rutka / RMF FM

Jeśli ktoś będzie chciał dojść do własności tu i teraz, to będzie mógł to zrobić, stać się właścicielem szybciej. Jeśli ktoś będzie chciał dojść do własności po 20 latach, też będzie miał taką możliwość - zaznaczył.

Minister rozwoju i technologii podkreślił, że możliwość wykupu lokalu z programu będzie wspomagana dopłatą ze strony rządu. "Przygotowujemy właśnie taki dokument" - powiedział.

Jak będzie wyglądało zamknięcie programu?

Szef resortu przyznał w środę, że posprząta po programie Mieszkanie Plus . Jak dokładnie chce to zrobić?

Jest kwestia rozstrzygnięcia wykupu tych mieszkań. To przed nami - trzeba dopełnić tych zobowiązań, że będzie pewien preferencyjny wykup mieszkań. 3/4 osób mieszkających w mieszkaniach z programu jest zadowolonych - zauważył.

Waldemar Buda doprecyzował, że mówiąc o zamknięciu programu, miał na myśli umożliwienie wykupu lokali osobom tam mieszkającym.

My dalej będziemy w tym programie budować mieszkania. Kilkaset mieszkań rocznie będzie powstawać. Mamy rozpoczęte budowy, które będą kontynuowane. Mówię o zamknięciu w sensie takim, że osoby, które się tam wprowadziły, oczekują wykupu tych mieszkań i my im na to pozwolimy. To jest to zamknięcie. Chcemy się wywiązać z zobowiązania, czyli zaproponować ciekawe oferty wykupu tych mieszkań - dodał.