Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 będzie wiceminister zdrowia, Michał Kołodziejczak. Porozmawiamy o trwających protestach rolników.

Michał Kołodziejczak / Michał Dukaczewski / RMF FM

Blokady są zorganizowane w 250 miejscach w Polsce przeciwko wprowadzaniu Zielonego Ładu i napływowi towarów z Ukrainy. Traktory i inne wolno przemieszczające się maszyny, a nawet piesi przechodzący przez pasy, mają blokować setki dróg.

Wiceministra Kołodziejczaka zapytamy jak zamierza przekonać rolników do rezygnacji z paraliżu Polski i jak zamierza odpowiedzieć na kwestie, które są przyczyną dzisiejszego protestu.

