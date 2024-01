11:22

Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 będzie wiceminister zdrowia, Michał Kołodziejczak. Porozmawiamy o trwających protestach rolników.

11:10

Utrudnienie są też na Podlasiu na DK 19, na odcinku Haćki - Bielsk Podlaski. Drogą jedzie tam kolumna ok. 100 ciągników rolniczych. Protest ma zakończyć się o 14:00.

11:04

Protestujący poruszają się ciągnikami rolniczymi po drodze krajowej 41 od Prudnika do Nysy na Opolszczyźnie.

09:45

Protest rolników w Świętokrzyskiem już się rozpoczął na dk9 na odcinku Opatów-Okalina Kolonia. Kierowcy natrafią tam na utrudnienia, ruch jest spowolniony przez kolumnę ciągników.

Policja wyznaczyła objazdy: kier. Ostrowiec Św. z DK 74 m. Łagów na DW 756, m. Nowa Słupia DW 751 do m. Ostrowiec Św. Kier. Rzeszów: Łagów DW 756 do m. Raków, 764 do m. Staszów,DW 765 do m. Osiek, DK 79 do m. Łoniów

09:41

Najwięcej protestów na Dolnym Śląsku zaplanowano w ciągu drogi krajowej numer 8 na trasie z Kłodzka do Wrocławia. Na blisko 90 kilometrach drogi ustawionych będzie aż 9 grup protestujących rolników.

Kolejne pojawią się na drodze krajowej numer 5 między Dobromierzem a Kostomłotami oraz w okolicach węzła Krzywa na A4, gdzie autostrada przecina się z krajową 94.

09:37

Na Mazowszu największa demonstracja rozpocznie się w południe w Zbuczynie w powiecie siedleckim na drodze ekspresowej S2. To ważna trasa międzynarodowa Warszawa-Terespol. Tam na drogę ma wyjechać około 100 ciągników i przez to na pewno między 12:00 a 14:00 będą problemy z przejazdem.

Wczesnym popołudniem warto omijać też inne ważne trasy.

Na Mazowszu to też między innymi droga krajowa numer 61 w okolicy Pułtuska .

. Na Śląsku okolice Raciborza i krajowa 45 .

. Na Lubelszczyźnie problemy będą między innymi na krajowej 12 w Janowie w powiecie chełmskim .

. W województwie świętokrzyskim zablokowane ma być rondo w Nagłowicach - tam droga krajowa 78 krzyżuje się z drogą wojewódzką.

- tam droga krajowa 78 krzyżuje się z drogą wojewódzką. Protest szykuje się też w Jarosławiu na Podkarpaciu. Tam ciągniki od 12:00 mają jeździć ulicami miasta.