"Trudno mi sobie wyobrazić, że oddeleguję nauczycieli wychowania fizycznego do tego, żeby zajmowali się rozdzielaniem węgla na składzie dla zainteresowanych mieszkańców" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa i sekretarz Związku Miast Polskich. "Już raz wicepremier Sasin 'na minę' wprowadził samorządowców" - podkreślił gość Mariusza Piekarskiego.

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kosiński: Już raz wicepremier Sasin "na minę" wprowadził samorządowców

Kosiński pytany był o to, czy zamówił już dla mieszkańców Ciechanowa węgiel sprowadzany przez spółki Skarbu Państwa. Byłoby to nielegalne działanie, które nie ma żadnych podstaw prawnych na gruncie obowiązujących przepisów. Gdyby te przepisy się zmieniły, gdyby była jakaś specjalna ustawa, to wówczas samorządy mogłyby się nad tym pochylić. Ale i tak trzeba podkreślić, że ta propozycja jest za późno, bo już jesteśmy w sezonie grzewczym - zaznaczył prezydent Ciechanowa.

Wicepremier Jacek Sasin skrytykował samorządowców, którzy mówią, że nie można tego zrobić. Chyba jednak my mamy rację jako samorządowcy, bo w nocy wpłynęły do nas założenia, tezy nowego projektu ustawy, który ma te działania, nakłaniające samorządy do dystrybucji węgla, wprowadzić - poinformował Kosiński. Jak dodał, "oni są świadomi tego, że na gruncie obowiązujących przepisów jest to nielegalne i niewykonalne".

Samorządy, które by się tego podjęły, naruszyłyby wiele przepisów różnych ustaw. Już raz wicepremier Sasin "na minę" wprowadził samorządowców, nakazując im przekazanie danych przy wyborach kopertowych Poczcie Polskiej. Dzisiaj wielu samorządowców z tego tytułu ma problemy sądowe, muszą się tłumaczyć - mówił Kosiński.

Gość RMF FM zaznaczył, że założenia nowej ustawy nie zmuszają samorządów do tego rodzaju zakupów węgla. Jest to działanie, które ma być zlecane przez rząd, ale fakultatywne, czyli nie będzie przymusu dla samorządów. Tak przynajmniej wynika z tych tez, które otrzymaliśmy dzisiaj w nocy - powiedział.

Kosiński zwrócił jeszcze uwagę na to, że nie ma żadnych regulacji dotyczących jakości tego surowca, kto ma to badać. Z tą jakością jest bardzo różnie. Potem może się okazać, że samorządy to zakupią, a obywatele nie będą chcieli tego kupić. Jeszcze jest inna kwestia dotycząca ceny, bo ta cena, która jest proponowana przez PGE, czyli ok. 2800 zł brutto to wcale nie jest cena konkurencyjna jak na ekogroszek - podkreślił.

Oprócz problemów prawnych, które istnieją teraz, które są wyraźną barierą, będziemy mieli też problemy o charakterze organizacyjnym, a więc sprzęt potrzebny do przesiania tego węgla, ludzie, którzy musieliby się tym zająć. Trudno mi sobie wyobrazić, że oddeleguję nauczycieli wychowania fizycznego do tego, żeby zajmowali się rozdzielaniem węgla na składzie dla zainteresowanych mieszkańców - mówił Kosiński.