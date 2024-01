Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 będzie gen. Jan Rajchel – pilot wojskowy. Porozmawiamy o kolejnym już w ostatnich dniach zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę.

Gen. Jan Rajchel / Piotr Szydłowski / Archiwum RMF FM

Słuchaj Radia RMF24!

Generała zapytamy też o poderwanie dwóch polskich par myśliwców F-16. Skąd taka reakcja, o której poinformowało Dowództwo Operacyjne? Jakie zadania mają do wypełnienia piloci?

Zapraszamy tuż po 12:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i do naszych mediów społecznościowych.