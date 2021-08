"Sprawa nowych kar za wykroczenia drogowe będzie regulowana rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów. Taryfikator jest przygotowywany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Myślę, że tutaj nastąpi korekta, a nie jakaś znacząca podwyżka" - powiedział w Rozmowie w samo południe w RMF FM Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

Weber o nowych karach za wykroczenia drogowe: Nastąpi korekta, nie jakaś znacząca podwyżka Jakub Rutka / RMF FM

Chcemy ukrócić naganne praktyki, ujarzmić tych, którzy w sposób kardynalny przekraczają prędkość i wyrugować tych, którzy siadają za kółko po alkoholu i mam nadzieję, że tymi przepisami to się uda - wyjaśnił w Rozmowie w samo południe w RMF FM wiceminister infrastruktury, Rafał Weber.

Ktoś, kto prowadzi pojazd z dużą prędkością, przekraczającą 30 km na godzinę od prędkości dopuszczalnej, jest potencjalnym zabójcą, jego pojazd jest pociskiem - dodał polityk.

Uważam, że każdy kto wsiada za kółko będąc pijanym, powinien mieć zabrany samochód, a w sytuacjach kiedy nie jest właścicielem, powinien zapłacić rekompensatę za ten pojazd. Dosyć pijanych kierowców na polskich drogach - mówił w Rozmowie w samo południe w RMF FM wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Jego zdaniem do walki z pijaństwem na drogach potrzebne są radykalne środki. Wczoraj policja zatrzymała ponad 240 kierowców, którzy jechali pojazdem w stanie nietrzeźwości. Jeżeli nie dokonamy tu bardzo radykalnych zmian i nie wprowadzimy bardziej radykalnych przepisów prawa, to z tą sytuacją sobie po prostu nie poradzimy - argumentował minister.

O tym, kto będzie decydował o odebraniu pijanemu kierowcy samochodu, zdecyduje sąd. Wchodzimy tu w sferę kodeksu karnego. Przepisy zostaną uchwalone właśnie przy okazji noweli kodeksu karnego - powiedział gość Mariusza Piekarskiego. O tym będzie decydował sąd, to sąd będzie uzyskiwał uprawnienia do tego, aby podjąć taką decyzję. Zapewne będzie to uzależnione od tego, w jakim stanie nietrzeźwości kierowca się znajdował, jaki był skutek zdarzenia, które popełnił- dodał.