"To jest nóż w plecy dla naszej branży" - tak organizatorka wesel Andżelika Walaszek-Pokora odpowiedziała na słowa doradcy GIS. Prof. Włodzimierz Gut zasugerował w czwartkowej Rozmowie w Samo Południe, że nowożeńcy, na których weselu wykryto koronawirusa, powinni ponosić koszty leczenia i kwarantanny swoich gości. "Takie słowa dążą do tego, żeby położyć całą branżę weselną. W całą branżę, która jest typowo polskim rodzimym biznesem" - ocenia pomysłodawczyni akcji "Co z weselami 2020?". "To są polscy kelnerzy, hotelarze, gastronomia, filmowcy, DJ-e, muzycy, floryści - zaznacza. Według gościa RMF FM, to "straszenie par młodych".

