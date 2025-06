"Trzeba sobie powiedzieć to uczciwie - to Donald Tusk był konkurentem Karola Nawrockiego. Donald Tusk przegrał. Rafał Trzaskowski był bezwolnym wykonawcą woli Donalda Tuska" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 poseł PiS Andrzej Śliwka. Jak dodał, premier powinien podać się do dymisji.