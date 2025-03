"Nie spotkałem się jeszcze osobiście z prezesem Polskiej Akademii Nauk. W przyszłym tygodniu do takiego spotkania dojdzie. Będziemy rozmawiali o reformie instytucji" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. "Nic o nas bez nas - o to prosiło nas środowisko naukowe. Tego się trzymamy. To środowisko wie najlepiej, jaka reforma jest potrzebna, co należy poprawić i zmienić, a resort jest po to, żeby pewne rzeczy ułatwić" - dodał gość Piotra Salaka.

/ Adam Burakowski / East News Na początku Rozmowy o 7 w internetowym Radiu RMF24 minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek przyznał, że osobiście jeszcze nie spotkał się z prezesem Polskiej Akademii Nauk, ale takie spotkanie jest już zaplanowane. Podkreślił, że będzie to okazja do rozmów o reformie instytucji. Audio Posłuchaj całej rozmowy Piotra Salaka z Marcinem Kulaskiem Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kulasek: W przyszłym tygodniu spotkam się z prezesem Polskiej Akademii Nauk Nie spotkałem się jeszcze osobiście z prezesem PAN-u. W przyszłym tygodniu do takiego spotkania dojdzie. Będziemy rozmawiali o reformie instytucji - powiedział w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24 minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. Nic o nas bez nas - o to prosiło nas środowisko naukowe. Tego się trzymamy. To środowisko wie najlepiej, jaka reforma jest potrzebna, co należy poprawić i zmienić a resort jest po to, żeby pewne rzeczy ułatwić - dodał gość Piotra Salaka Minister zaznaczył, że Polska Akademia Nauk pozostaje podległa premierowi i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a jego resort skupia się na dialogu i współpracy. Szef resortu wyraził przekonanie, że Lewica, która obecnie odpowiada za kierunek rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, sprosta postawionym przed nią wyzwaniom. Więcej pieniędzy na naukę Minister podkreślał, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, ale bez inwestycji w naukę gospodarka sobie nie poradzi. Na pytanie, kiedy Polska będzie wydawać więcej pieniędzy na naukę odpowiedział: Dążymy do poziomu średniej europejskiej czyli 2,2 proc., są deklaracje premiera i ministra finansów. Będę pilnował, żeby się zmaterializowały- mówił. Podkreślał, że "inwestycja w naukę jest potrzebna, nie tylko w infrastrukturę, ale przede wszystkim w ludzi, młodych naukowców." Kiedy stypendia doktoranckie będą powiązane z płacą minimalną? - dopytywał Piotr Salak. Pracujemy nad tym w nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. Mamy pełną świadomość, że bez inwestycji w ludzi, w zarobki naukowców sobie nie poradzimy. I to między innymi na to pieniądze muszą się znaleźć - odpowiadał minister Kulasek. Minister Kulasek: Nie spotkałem się z sygnalistą z Uniwersytetu Szczecińskiego. Nie widzę potrzeby Minister Kulasek był też pytany, czy spotkał się z sygnalistką Uniwersytetu Szczecińskiego, której dane miał ujawnić poprzedni minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek. Nie spotkałem się z panią Gabrielą Fostiak. Nie widzę takiej potrzeby w tej chwili - powiedział. Korespondencja jest, wymieniamy się. Pani Fostiak ma zastrzeżenia co do kontroli, która została przeprowadzona (na Uniwersytecie Szczecińskim - przyp. RMF FM). Ja uważam, że pracownicy ministerstwa, którzy są pracownikami z wieloletnim stażem, przeprowadzili ją dobrze. Wszystko zostało sprawdzone - zaznaczył szef resortu i dodał, że spotka się z sygnalistką, jeśli będzie posiadała nowe dokumenty w tej sprawie. Nie mam podstaw podważać kontroli moich pracowników - podkreślił. Wybory prezydenckie w Polsce W Rozmowie o 7 minister Lasek, który jest również sekretarzem generalnym Nowej Lewicy, wyraził swoje przekonanie o dobrych wynikach swojej partii w nadchodzących wyborach prezydenckich, podkreślając wsparcie dla kandydatki Magdaleny Białas. Magda jest polityczką rozpoznawalną, jest wicemarszałkinią Senatu, jest drugą kadencję parlamentarzystką. Jest przygotowana do tego. Potrafi rozmawiać, potrafi ludzi łączyć, a nie dzielić. Ma również jednoznaczne poglądy - przekonywał. Zapewnił jednocześnie, że w przypadku drugiej tury wyborów, Lewica poprze kandydata koalicji rządowej- Rafała Trzaskowskiego. Minister w Rozmowie o 7 w Radiu RMf24 skomentował też swoją poprzednią rolę w Ministerstwie Aktywów Państwowych, gdzie odpowiadał za kwestie związane z obronnością. Podkreślił znaczenie inwestycji w przemysł obronny i zapowiedział dalsze działania na rzecz zwiększenia niezależności Polski w tej dziedzinie. Zobacz również: Szef BBN: Polska obecność wojskowa na Ukrainie na dziś wykluczona

