Gościem Piotra Salaka w czwartkowej Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie ​Krzysztof Hetman, europoseł, były minister rozwoju i technologii. Porozmawiamy m.in. o nowym programie wsparcia zakupu nieruchomości "Pierwsze klucze".

Krzysztof Hetman / Adam Burakowski / East News

Projekt "Pierwsze klucze" zakłada pomoc w zakupie pierwszego mieszkania, głównie z rynku wtórnego. Nie wyklucza jednak rynku pierwotnego, pod warunkiem, że mieszkanie powstało w ramach budownictwa społecznego. Przewidziano również szereg limitów, które mają zapobiegać wzrostom cen.

Krzysztofa Hetmana zapytamy ponadto o współpracę Polskiego Stronnictwa Ludowego z Polską 2050. Padną również pytania o najnowsze sondaże firmy badawczej Opinia24 dla RMF FM.

