"Adam Glapiński powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. To jest kwestia zasad. Jeżeli ktoś łamał prawo, musi ponieść konsekwencje" - mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 poseł Polski 2050 Ryszard Petru. Jego zdaniem szef Narodowego Banku Polskiego może zostać postawiony przed Trybunałem Stanu w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Ryszard Petru / Karolina Bereza / RMF FM

Pytany o powody postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu Ryszard Petru nawiązał m.in. do sporu pomiędzy szefem NBP a członkiem zarządu banku Pawłem Muchą .

Mamy do czynienia z niepublikowaniem przez NBP podstawowych informacji o wynagrodzeniach - tłumaczył gość Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24. Mamy też ważniejsze zarzuty - dotyczące chociażby kwestii finansowania deficytu budżetu państwa przez Narodowy Bank Polski, co jest niedozwolone konstytucyjnie - dodał. Jednym z zarzutów wobec prezesa Glapińskiego jest to, że angażował się w kampanię wyborczą, co nie jest zgodne z Konstytucją i ustawą o Narodowym Banku Polskim - zauważył.

Mamy jedną z największych inflacji w Europie. Inflacja ta będzie uporczywa. (...) Koszt funkcjonowania Polaków jest bardzo wysoki. Bardzo wielu osób straciło i traci dalej na inflacji. Nie możemy nad tym przechodzić do porządku dziennego - mówił gość Tomasza Weryńskiego.