Co wydarzyło się na ostatniej sesji Rady Warszawy? Dlaczego radni PO nie zagłosowali za ograniczeniem sprzedaży alkoholu w stolicy? Jak do tego chciał ich przekonać lider partii Razem? Dlaczego radni nie poparli Rafała Trzaskowskiego? Gościem w Rozmowie o 7 w Radiu RMF24 będzie Adrian Zandberg, poseł i współprzewodniczący Partii Razem.

Adrian Zandberg / Jakub Rutka / RMF FM

Zapytamy także o to, czy w październiku dojdzie do zmiany na stanowisku Marszałka Sejmu? Czy Razem poprze kandydaturą Włodzimierza Czarzastego?

Prezydent Karol Nawrocki wypisał swojego syna z zajęć edukacji zdrowotnej. Co o tym sądzi Adam Zandberg i czy jego dzieci chodzą na zajęcia? Jaki pomysł na walkę z cenami mieszkań ma partia Razem? Co sądzi o pomyśle PSL zniesienia dwukadencyjności prezydentów i burmistrzów? O to m.in. Piotr Salak zapyta Adriana Zandberga.

