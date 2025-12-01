Kto chce się pozbyć Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości? Czy walka frakcji ma błogosławieństwo prezesa Kaczyńskiego? Kto ma największe szanse zostać nowym premierem rządu PiS po wyborach w 2027 roku? Czy koalicja PiS z Konfederacją i partią Grzegorza Brauna jest nieunikniona? Gościem w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Andrzej Śliwka, poseł PiS.

Andrzej Śliwka / Marcin Suchmiel / RMF FM

Słuchaj Radia RMF24>>>

Prezydent Karol Nawrocki zrezygnował ze spotkania z Victorem Orbanem. Czy to oznacza, że prezydent zmienia swoją politykę zagraniczną? Czy dojdzie w końcu do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy?

Andrzeja Śliwkę, posła PiS, zapytamy także o to, kto z kim ma konsultować projekty ustaw? Prezydent z premierem czy premier z prezydentem? Co Polska powinna zrobić w po wyroku TSUE w sprawie małżeństw jednopłciowych?

Z naszym gościem porozmawiamy także o wizycie Donalda Tuska w Niemczech i rozmowach polsko-niemieckich. Z czym premier rządu wrócił do Polski? Jak Andrzej Śliwka ocenia tę wizytę?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00

