Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. Porozmawiamy m.in. o przegłosowanej ostatecznie w zeszłym tygodniu ustawie dotyczącej powołania komisji weryfikacyjnej do zbadania wpływów rosyjskich w Polsce w latach 2007-2022. Czy ustawa to rzeczywiście „Lex Tusk”, jak nazywa ją opozycja i część mediów, a jedynym celem komisji ma być wyeliminowanie w życia publicznego lidera Platformy Obywatelskiej? A może weto przedsięwzięciu postawi ostatecznie prezydent Andrzej Duda? Kto miały stanąć na czele komisji: Paweł Kukiz, Antoni Macierewicz, a może sam prezes PiS Jarosław Kaczyński?

Zbigniew Kuźmiuk / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Zbigniewa Kuźmiuka zapytamy ponadto o relacje wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Czy Zbigniew Ziobro i jego partia powinny znaleźć się na wspólnych listach do Sejmu i Senatu? Jakie są szanse na uchwalenie zmian w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego, które miałyby odblokować prace tej instytucji? Politycy Suwerennej Polski nie kryją, że nie są entuzjastami tych rozwiązań. A może to prezes Trybunału Julia Przyłębska, przeciwko której buntuj się część sędziów, powinna ustąpić?

Europosła PiS zapytamy także, co sądzi o postawie premiera Węgier Viktora Orbana wobec wojny w Ukrainie, a także o to, jak Prawo i Sprawiedliwość zachowa się podczas zaplanowanego na najbliższy czwartek głosowania w Parlamencie Europejskim w sprawie anulowania węgierskiej prezydencji UE, którą ten kraj miałby sprawować w drugiej połowie przyszłego roku. Za przyjęciem rezolucji w tej sprawie wystąpili m.in. deputowani Europejskiej Partii Ludowej (należą do niej PO i PSL) oraz Socjalistów i Demokratów (zrzesza m.in. polską Nową Lewicę).

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy jak zwykle o 8.02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na rmf24.pl, na interia.pl, do aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych!