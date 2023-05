„Jestem przekonany, że PiS zginie od tej pałki politycznej, którą sam stworzył. Myślę, że prezydent Duda będzie się bardzo mocno zastanawiał czy tę ustawę podpisać. Jeżeli chce robić jakąkolwiek karierę międzynarodową, to nie może podpisywać się pod ustawą rodem ze stalinowskiej Rosji. Gdyby pan prezydent stosował polskie prawo, polską konstytucję, to na pewno wyrzuciłby tę ustawę do kosza” – mówił Marcin Kierwiński, sekretarz generalny PO w Rozmowie Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Posłowie w piątkowym głosowaniu odrzucili m.in. senackie weto do ustawy o badaniu wpływów rosyjskich - oznacza to, że o jej dalszym losie zdecyduje teraz prezydent Andrzej Duda.