"Wojny nie będzie, ale będą dalsze prowokacje i dalszy szantaż na zlecenie Władimira Putina. Za tym stoi Moskwa i Kreml, którzy grają na to, żeby osłabić państwa członkowskie Unii Europejskiej, a Łukaszenka na tym korzysta" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Aleś Zarembiuk, szef Białoruskiego Domu w Warszawie pytany o sytuację na granicy polsko-białoruskiej.

Rozmawia się nawet z terrorystami, ale tutaj sytuacja jest absolutnie inna. To wszystko odbierane jest jako słabość Unii Europejskiej, która doprowadzi do większych konfliktów. Będzie już nie jedno obozowisko w Kuźnicy i Bruzgach, ale jak Łukaszence coś się nie spodoba, to będą trzy obozowiska w Terespolu, Bobrownikach i w Kuźnicy - dodał opozycjonista.

Wcześniej Łukaszenka musiał zwalniać wszystkich więźniów politycznych, by zacząć jakikolwiek dialog, teraz absolutnie nie musi tego robić, tylko musi zorganizować kolejny kryzys migracyjny na granicach unijnych i ma wszystko - zauważył gość Roberta Mazurka.

